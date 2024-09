Tornano le avventure tutte da ridere del "Milanese imbruttito"

Screen trailer Ricomincio da Taaac su YouTube

Cinque registi e otto sceneggiatori (sono i raqazzi de Il Terzo Segreto di Satira e del brand Milanese Imbruttito, tra nominarne solo qualcuno o non nominarne alcuno buona la seconda) e una missione: far ridere depredando i luoghi comuni e, chissà, lasciando anche una morale. Ci provano gli autori di Ricomincio da Taaaac, il secondo episodio cinematografico legato all'icona del Milanese Imbruttito, distribuito da Medusa e prodotto da QMI, in uscita il 26 settembre in 300 copie. Sono passati tre anni da Mollo tutto e apro un chiringuito, prima avventura del cosiddetto M.I., volto e voce di Germano Lanzoni, cabarettista di gavetta della scena milanese nonché voce ufficiale dei gol del Milan allo stadio San Siro. Intanto, la commedia in arrivo spera di bissare il primo successo che, a scanso di equivoci, ebbe successo anche fuori della circonvallazione.

La storia è semplice ma intrigante: come nel primo episodio il Signor Imbruttito paradigma del milanese carrierista che vive per il binomio F.F. (fatturato e quella parola che non si può dire) esce dalla sua comfort zone, questa volta restando a Milano ma venendo a contatto con un mondo per lui alieno. Finirà per fare il rider (gratis) dopo un licenziamento, misurandosi coi cambiamenti della sua città e i tic della sua generazione X «che non è quella boomer, ma già solo marcarne le differenze è da boomer», sorride Lanzoni. «È la storia di un bagno di umiltà», spiega il comico.

Co-protagonista è senza dubbio Milano, mostrata nella sua vetrina internazionale ma anche nelle periferie da scoprire: Milano cambia veloce prosegue Lanzoni e rischia di non mantenere le sue storiche promesse, quelle di poter essere la casa di chi ha una Porsche e di chi ha una Fiat 127». Al fianco dell'Imbruttito, un cast variegato con l'Imbruttita Brenda Lodigiani, Claudio Bisio, Paolo Calabresi, Francesco Mandelli...