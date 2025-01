Tornei ed ex campioni per rilanciare il De Nicola

Ascolta ora 00:00 00:00

«Nuovi campi da padel a MilanoSport». C'è lo striscione sui cancelli del centro sportivo comunale De Nicola, nell'omonima via alla periferia sud. Rimarca il cambio di gestione, anche se l'afflusso di sportivi nei campi da calcio e da padel non è ancora tornato ai livelli del 2022, quando gli otto campi da padel - due coperti e sei scoperti - finirono al centro di un'indagine della Dda per infiltrazioni nella 'ndrangheta. Per togliere qualsiasi timore ai residenti della zona e ribadire che l'impianto dalla riapertura è affidato (in attesa di una gara) dalla società Milanosport ieri i gestori con l'assessore allo Sport Martina Riva hanno promosso una giornata di tornei con tanti ospiti, tra cui lo storico ex capitano del Milan Demetrio Albertini e l'ex calciatore della Juventus Mark Iuliano. L'impianto era stato concesso senza gara nel 1990 e sempre confermato ai concessionari fino al 2025. Nel 2021, Palauno Asd, all'epoca titolare di convenzione d'uso con il Comune, realizzò i campi da padel senza l'assenso del Comune e senza titolo edilizio. Nel marzo 2022 la polizia locale effettuò un sopralluogo, per chiedere informazioni sull'impianto spuntato n via De Nicola. Si scoprirà poi che era in corso un'indagine della Dda, indagato è Marco Molluso, nipote del boss Giosofatto Molluso, condannato a 2 anni e 8 mesi per fatture false e autoriciclaggio nel giugno 2024.

Solo dallo scorso settembre, con il dissequestro totale dei campi da padel, il centro è tornato utilizzabile in pieno. «Questa vicenda - spiega Riva è stata anche da stimolo al Comune. Abbiamo creato l'Area Interventi Tecnici e Sicurezza Sedi er moltiplicare i sopralluoghi e i controlli su eventuali abusi edilizi».