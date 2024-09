Un trampolino strategico per lo sviluppo del Paese

Ascolta ora 00:00 00:00

Senza la A8 Milano-Varese «non avremmo sviluppato una delle regioni trainanti per l'economia del Paese», rimarca l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Roberto Tomasi, in occasione delle celebrazioni per il centenario dell'infrastruttura. «Ringrazio chi un secolo fa ha scommesso contro chi diceva di non farlo», scandisce il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini arrivato per l'occasione all'area di servizio Villoresi Ovest insieme al presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Sono intervenuti, tra gli altri, anche il segretario dell'Automobile Club d'Italia Enzo Leanza, i presidenti degli Automobile Club di Milano e Varese, Geronimo La Russa e Giuseppe Redaelli, e il ceo Italy F&B di Avolta/Autogrill Massimiliano Santoro.

Per festeggiare le 100 candeline di quella che oggi, grazie a un progetto di potenziamento del Gruppo Aspi, è la prima autostrada a cinque corsie del Paese, Autostrade per l'Italia ha promosso diverse iniziative ed eventi commemorativi durante l'intero fine settimana. E, in ricordo della costruzione della Milano-Varese, l'Aci ha donato alle aree di servizio Villoresi Ovest e Brughiera Est due totem, realizzati dall'artista Lorenzo Martinoli.

Il 21 settembre 1924 rappresenta infatti una data storica per il Paese: diventa di uso comune la parola «autostrada», a indicare quelle strade a pedaggio dedicate alle sole autovetture per il trasporto rapido di merci e persone, con un percorso per lo più rettilineo e senza ostacoli, proiettando, così, l'Italia dall'economia rurale a quella industriale.

Oggi è prevista la sfilata lungo la Milano-Varese di auto e moto d'epoca, legate agli anni '20-30 e iscritte all'Automotoclub Storico Italiano. La partenza dell'evento, sponsorizzato da Aspi, è prevista dal palazzo della Regione Lombardia a Milano, quindi il viaggio proseguirà fino al parco di Ville Ponti a Varese.

Il centenario è stato inoltre ricordato su tutta la rete: sui pannelli a messaggio variabile presenti lungo tutte le direttrici gestite da Aspi, è presente il messaggio 1924-2024 Cento Anni di Autostrade. Mentre sugli schermi del circuito Infomoving, attivi nelle oltre 200 aree di servizio, va in onda un video che ripercorre la storia della A8: dalla costruzione all'attuale conformazione a cinque corsie.