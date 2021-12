Rivoluzione sulle auto: addio al motore dal 2035

La fine della produzione della auto con motore a combustione interna " dovrà avvenire entro il 2035, mentre per i furgoni e i veicoli da trasporto commerciale leggeri entro il 2040 ".

Cosa ha deciso il Cite

La decisione è arrivata ed è stata comunicata durante la quarta riunione del Cite, il Comitato Interministeriale per la Transizione ecologica, dal Ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, dal Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili Enrico Giovannini e dal Ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. La decisione è in linea " con la maggior parte dei paesi avanzati ": si tratta di una vera e propria rivoluzione nel mercato automotive: la fine della produzione delle auto così come le conosciamo, con motori a benzina o diesel, darà il "colpo di grazia" definitivo all'inquinamento stradale dal momento che si andrà soltanto nella direzione dell'elettrico o forme comunque alternative alla combustione in linea con la transizione energetica. Mancano ancora molti anni, è vero, ma la notizia di per sé fa un certo effetto.

"Mettere in campo ogni soluzione"

In tale percorso, si legge in una nota pubblicata da AdnKronos, " occorre mettere in campo tutte le soluzioni funzionali alla decarbonizzazione dei trasporti in una logica di neutralità tecnologica valorizzando, pertanto, non solo i veicoli elettrici ma anche le potenzialità dell'idrogeno, nonché riconoscendo, per la transizione, il ruolo imprescindibile dei biocarburanti, in cui l'Italia sta costruendo una filiera domestica all'avanguardia", ha affermato Cingolani.

I numeri del mercato dell'auto

L'addio ai motori a combustione interna a partire dal 2035 annunciato dal Cite avrà notevoli impatti sul settore delle produzione automobilistica che in Italia, ormai dal secondo dopoguerra, ha trainato per decenni l'economia nazionale vivendo alti e bassi negli ultimi 20 anni con il colpo di grazia dato dalla pandemia Covid-19. Alcuni numeri sviscerati dall'Anfia, l'Associazione della filiera automobilistica italiana, mettono in luce un aumento di produzione dal 2014 al 2017 (da 698mila a 1,14 milioni di auto prodotte), con un calo del 7% nel 2018 (1,06 milioni di autoveicoli) e nuovo aumento del 14% nel 2019. Poi, nel 2020, il Covid ha portato a un crollo del 15,1% rispetto al 2019, per un totale di 777mila volumi destinati per il 67% ai mercati esteri.

Oltre all'effetto pandemia, però, si registra un calo anche sulla produzione delle auto a gasolio con il progressivo addio al diesel: dal 2016 al 2020 il calo è stato del 18% passando dal 33% al 15% sul totale della produzione domestica, pari ad un calo dei volumi del 70,8% nel quinquennio.