Con un treno a vapore la città dà l'addio alla stazione di Porta Genova

Addio stazione di Porta Genova, l'ultimo saluto è affidato a un treno a vapore, il prossimo sabato. Sì perchè i binari scorreranno altrove, sulla linea esterna che unisce San Cristoforo (M4) a Rogoredo (M3) e ci saranno convogli più frequenti, hanno assicurato le Ferrovie dello Stato. L'area verrà "riqualificata" anch'essa, come riportato sull'accordo di programma del 2017, firmato da Regione, Comune, RFI, FS e FS Sistemi Urbani, così la stazione dei Navigli rientrerà presto nell'ampio progetto di rigenerazione urbana delle aree ferroviarie dismesse. Sabato 13 dicembre, al primo binario, "sbufferà" un treno a storico a vapore messp a disposizione dalla Fondazione FS Italiane per dire addio all'antica stazione che dal giorno successivo cesserà il servizio dopo 155 anni di attività. Dopo un breve momento istituzionale e un tributo musicale, alle 10.55 il treno partirà alla volta di Mortara.

Domenica 14 dicembre cambieranno anche gli orari dei treni regionali di Trenord e sarà il primo giorno della nuova tratta. I convogli della linea Alessandria - Milano - Mortara, che da Milano San Cristoforo raggiungevano Porta Genova, ora da San Cristoforo devieranno lungo la Cintura Sud e raggiungeranno Rogoredo. La linea passerà anche da Romolo (M2), Porta Romana (MM3 Lodi Tibb) e Tibaldi Bocconi. La cintura ferroviaria sud prevede da un lato la deviazione della linea Milano Mortara R31 da Porta Genova a Rogoredo, dall'altro l'attivazione della nuova linea S19 da Albairate a Rogoredo. In totale passerà un treno ogni 30 minuti con corse che effettuano tutte le fermate per un totale di 62 al giorno dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 22.

"La modifica, prevista dall'Accordo quadro Regione consentirà di potenziare l'offerta suburbana con l'attivazione della nuova S19 e di migliorare gli interscambi nel nodo di Rogoredo, garantendo maggiore regolarità della circolazione grazie al percorso interamente a doppio binario" ha comunicato Ferrovie dello Stato. Tradotto: si passerà dagli attuali 2 treni all'ora a 5 treni l'ora per senso di marcia, quindi con un passaggio medio ogni 10/15 minuti creando una sorta di metropolitana urbana, mentre per i viaggiatori dell'area sub urbana le linee S9 e S19 conteranno 4 treni l'ora (ogni 10/20 minuti) tutto il giorno sulla tratta Albairate - Milano Porta Romana. La Regione ha previsto lo sviluppo futuro della R31, aumentando progressivamente le fasce orarie per arrivare a un treno ogni 30 minuti da Milano Rogoredo a Mortara ogni mezz'ora.

Lo scalo,

che occupa 88mila metri quadrati, diventerà area verde per il 50%. Gli altri 44mila mq saranno per residenze (inclusa edilizia residenziale sociale),strutture ricettive, commerciali, artigianali e attrezzature pubbliche.