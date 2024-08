Trent'anni senza Modugno, rivoluzionario della musica

Ascolta ora 00:00 00:00

Sono trascorsi trent'anni dalla morte di Domenico Modugno: un artista integrale - dalla musica al teatro - considerato a ragione uno dei padri della musica leggera italiana. Oggi la Rai lo ricorderà con una serie di iniziative editoriali televisive, radiofoniche e digital e con spazi di approfondimento nelle sue testate giornalistiche tv e radio.

Si parte con Rai 1 alle 9 del mattino. Pino Strabioli dedicherà a Modugno una finestra all'interno di Uno Mattina Estate. Ampio spazio sarà dato anche all'interno di Morning News condotto da Dario Maltese su Canale 5 dalle 8.40. In omaggio a Modugno, RaiPlay renderà disponibili sulla piattaforma: Volare - La grande storia di Domenico Modugno Fiction di Riccardo Milani (2013) e Volare - Nel blu dipinto di blu film musicarello con Modugno e Giovanna Ralli come interpreti e diretto da Piero Tellini (1959). Le Teche Rai proporranno uno storico show tv del 1970 Una serata con Domenico Modugno che consente di rivivere il concerto alla Bussola di Viareggio dell'estate 1970. Che aveva in scaletta gli intramontabili classici - da Nel blu dipinto di blu e Piove a Vecchio frac e Meraviglioso - oltre a rarità come Nessuna donna al mondo, la versione originaria del brano che nell'interpretazione di Shirley Bassey diventò Chi si vuol bene come noi. Verranno proposti anche «Scaramouche», sceneggiato del 1965; «Don Giovanni in Sicilia», miniserie TV del 1977; «Western di cose nostre», miniserie TV del 1984. Anche la RaiPlay Sound darà evidenza all'anniversario della morte di Modugno proponendo in home page una selezione di audio di programmi che lo hanno visto protagonista. Storie della Tv, il programma sui personaggi e sui programmi che hanno reso unica la Tv italiana, in onda alle 13.

00 su Rai Storia dedicherà al cantante una puntata, curata da Caterina Intelisano, che parte dal suo exploit del 1958 all'ottavo Festival della Canzone di Sanremo con Nel blu dipinto di blu, che è diventata la canzone italiana di maggior successo di tutta la storia, la carriera di Domenico di Modugno - attore diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia - è fatta anche di poco conosciute incursioni nella neonata Tv che la trasmissione racconta.