"Trovata un'alchimia unica tra vettura e passeggeri"

«Per un modello inedito ci voleva un nome inedito». Raffaele Fusilli, amministratore delegato di Renault Italia, non ha dubbi nel descrivere Symbioz.

Nel dizionario, la simbiosi è descritta come un'associazione biologica e duratura tra due organismi viventi, reciprocamente vantaggiosa. Riportandola al rapporto tra auto e passeggeri, questa definizione è in linea con il posizionamento del nuovo veicolo compatto Renault per le famiglie. Perché?

«Austral, Rafaleed ora Symbioz. Il nome del nostro nuovo SUV compatto Renault per le famiglie non è stato assolutamente scelto casualmente. Il significato e il simbolismo che trasmette sono perfettamente coerenti. Per questo futuro modello, volevamo porre al centro del nome l'essere umano ed il rapporto intimo che unisce la famiglia alla sua auto».

Alla radice del termine simbiosi, c'è il greco antico symbiosis. Il termine, composto da due parole greche - syn e bios - vuol dire vivere insieme.

«Un'etimologia ricca di senso: essere insieme è vita e viceversa. Vita e insieme sono due valori profondamente radicati nel DNA di Renault con le voitures à vivre. Insieme, vita, famiglia Questi concetti mettono l'accento sugli esseri umani e sulla forza del legame che li unisce».

Un Suv pensato per le famiglie

«Symbioz è anche un nome particolarmente adatto per un SUV Renault pensato per le famiglie, con un'abitabilità generosa ed un grande volume di carico. Questo nome, che fa pensare all'armonia e alla versatilità, porta in sé la promessa di un'alchimia unica tra il nostro nuovo SUV e i suoi passeggeri. Con il suo design esterno ed interno e l'abitacolo high-tech, Symbioz è un'auto in grado di creare un legame e un rapporto ricco di emozioni con e tra i passeggeri, è un invito al piacere di guida e al viaggio, da soli o in compagnia, in assoluta libertà. Il tratto saliente di Symbioz è proprio l'abitacolo come luogo di condivisione e confronto».

Grande attenzione riservata poi alla tecnologia

«Symbioz è un nome che simboleggia gli esseri umani, il progresso, la vita. Tutti valori che appartengono a Renault! Con una lunghezza di 4,41 metri, Symbioz è il SUV più compatto del segmento C di Renault. Vero e proprio concentrato di tecnologie della Marca, è dotato del tetto panoramico di nuova generazione Solarbay che si attiva con il solo comando vocale, e della motorizzazione E-Tech Full Hybrid 145 cv, che abbina piacere di guida e consumo di carburante ridotto. Symbioz ci consente di viaggiare su un veicolo high-tech, ma anche di vivere un'esperienza a bordo più ricca, aperta e connessa all'esterno».

Un modello fresco di lancio e che sembra un'auto un po' trasversale.

«Sì lo è, perché è un'auto di segmento C pratica, spaziosa, versatile. Una via di mezzo fra Captur ed Austral e con un prezzo interessante. Noi ci puntiamo molto, anche come auto da flotta per un uso professionale».