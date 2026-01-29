C'è un modo per riconoscere le truffe telefoniche prima di rispondere

Le truffe telefoniche sono ormai divenute un problema molto serio. Sempre più persone finiscono nella trappola dei criminali che si stanno facendo sempre più scaltri, anche grazie alle tante vie di comunicazioni a disposizione. Vittime preferite sono gli anziani, ma nessuno è realmente al sicuro, perché i metodi di raggiro sono vari e molto subdoli. Talvolta basta semplicemente rispondere a una telefonata per finire nella rete.

La prima difesa contro questi malviventi consiste proprio nel ricoscere il numero di telefono, così da non accettare la chiamata e impedire che tutto il meccanismo si metta in moto. Certi raggiri sono così ben orchestrati che talvolta è davvero difficile evitarli, ecco perché oltre all'uso di password sempre più complessi e antivirus, è importante riconoscere il rischio ancora prima di rispondere. Il primo contatto, infatti, è fondamentale. Nel corso della conversazione, infatti, i malviventi testano la vittima, cercando di capire se è possibile raggirarla e cominciano a carpire informazioni importanti.

Per fortuna, è possibile fare tesoro dall'esperienza degli altri e creare una sorta di difesa collettiva. Da qui nasce il database dei numeri sospetti, un elenco formato da tutti quei numeri potenzialmente rischiosi segnalati da altre persone. Un vero e proprio archivio che viene costantemente aggiornato ed è consultabile in modo del tutto gratuito. Ve ne sono parecchi, e raccolgono le segnalazioni di moltissimi utenti che hanno ricevuto telefonate, messaggi WhatsApp o SMS giudicati pericolosi.

Cosa fare? In caso di telefonata da parte di un numero sconosciuto non si deve rispondere. In un secondo momento, verifichiamo quel numero in uno di questi elenchi facilmente consultabili online. A quel punto possiamo vedere se il numero è effettivamente pericoloso, oppure no. Se il numero non è presente negli elenchi, si può valutare di richiamare, oppure si possono fare ulteriori ricerche. Questi database, realizzati grazie allo spirito collettivo di tutti, sono preziosi. L'invito è quello di partecipare attivamente: in caso di contatto pericoloso non ancora presente nelle liste sarebbe utile e doveroso inserirlo.

Al momento, fra i numeri maggiormente segnalati per truffe figurano +33 (Francia) - contattano via WhatsApp proponendo finte offerte di lavoro, +44 (Regno Unito) - solitamente sono SMS, a volte si fingono una banca, altre promettono vincite, +53 (Cuba), +62

(Indonesia), +91 (India), +92 (Pakistan) - fingono blocchi di conto corrente, +216 (Tunisia) - squilli per indurre a richiamare, +218 (Libia) - false offerte di lavoro, +234 (Nigeria) - classica truffa della relazione amorosa.