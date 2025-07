Girava con un pos nella borsa per rubare i soldi dalle carte: fermata una peruviana

Attenzione a questa nuova truffa che ha cominciato a girare per le strade italiane; stavolta non parliamo di phishing, oppure di stratagemmi che prevedono specchietti o ruote danneggiate, in questo caso i malviventi si servono di un Pos. Per la precisione, si tratta di un Pos mobile contactless pirata.

A dare l'allarme sono i carabinieri di Sorrento (Napoli), che hanno arrestato una 36enne peruviana. Questa è stata sorpresa mentre rubava una banconota da 100 dalla cassa di un locale. I militari sono entrati subito in azione, fermando la malvivente, e proprio nel corso della perquisizione hanno scoperto qualcosa di sconcertante. All'interno della borsetta, la donna aveva un Pos portatile, di quelli che siamo abituati a vedere nei negozi. Perché la 36enne ne aveva uno con sé? A cosa le serviva?

A quanto pare la peruviana usava quel Pos per spillare denaro dalle carte dei turisti, ovviamente a insaputa di questi ultimi. In effetti i carabinieri l'avevano vista aggirarsi per le strade di Sorrento, confondendosi tra le persone. Fingendosi una turista come tanti altri, la donna si avvicinava alle ignare vittime e intercettava le transazioni contactless, appropriandosi del denaro. Si trattava, ovviamente, di azioni a dir poco fulminee.

L'attività illecita della donna è finita giovedì scorso, quando i militari della stazione di Sorrento l'hanno fermata, scoprendo la situazione. Una volta identificata, la 36enne è risultata essere un personaggio già noto alle forze dell'ordine, dato che aveva alle spalle una decina di precedenti. A quanto pare prima di spostarsi a Napoli, aveva già commesso diversi colpi a Roma.

Proprio nella Capitale, usando il metodo del Pos nascosto nella borsetta, la 36enne aveva rubato 9mila euro a una turista.

Al momento la donna si trova in arresto, ed è in attesa di giudizio. A occuparsi del caso è il tribunale di Torre Annunziata.