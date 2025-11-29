Truffe telefoniche, è allarme: in Italia sempre più chiamate da numeri esteri, ecco perché

Di recente abbiamo assistito a un crescendo di casi di truffe telefoniche attuate mediante chiamate provenienti dall'estero. Il fenomeno ha registrato un'impennata: qualche volta si tratta di telemarketing, ma nella stragrande maggioranza dei casi sono tentativi di raggiro. Ad essere segnalati sono soprattutto i numeri che hanno come prefisso +44, riconducibile al Regno Unito, +46, che rimanda alla Svezia, +40, Romania e +34, Spagna.

Ma perché il fenomeno è in aumento? Le segnalazioni sono arrivate dopo che l'Agcom ha istituito il "filtro anti spoofing", finalizzato a contrastare la pratica di falsificare i numeri per farli apparire come contatti italiani. Una pratica spesso utilizzata dai call center illegali. Purtroppo si tratta di una strategia molto usata: il truffatore chiama la vittima fingendosi qualcun altro. Stiamo parlando dello spoofing.

Per ingannare le vittime, i call center stranieri falsificano il loro prefisso, spacciandosi per numeri italiani, quando invece stanno chiamando dall'estero. In questo modo le persone, vedendo un numero italiano, sono più disposte a rispondere. Non si tratta solo di telefonate. Lo spoofing riguarda anche email e messaggi. I truffatori riescono a falsificare anche l'indirizzo IP. Lo scopo, ovviamente, è quello di rubare dati.

Dal 19 novembre scorso, però, le cose sono cambiate. L'Agcom ha imposto il filtro anti-spoofing, che blocca le chiamate provenienti dall'estero, anche se con numero falsamente italiano. In soli tre giorni, ben 8milioni di telefonate sono state bloccate. Il filtro impostato da Agcom, infatti, si attiva in caso di anomalie riscontrate in termini di numero telefonico, operatore telefonico e roaming internazionale: quando uno di questi elementi non risulta verificabile, scatta il blocco. Un risultato davvero importante.

Questo però ha portato a un aumento delle telefonate dall'estero. Ciò avviene perché, compresa la situazione, i truffatori e i call center hanno smesso di modificare il numero che compare sul dislay, che è tornato a essere con prefisso straniero.

Il consiglio, dunque, rimane quello di non rispondere a telefonate che arrivano da numeri (cellulare o fissi) che hanno come prefisso + 44, +46, + 40, + 34 o +31. Spesso si tratta di truffe. La cosa migliore da fare è bloccarli.