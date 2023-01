Tutti a 30 all'ora, Palazzo Marino vuole tirarci il freno a mano

Il Consiglio comunale ha approvato ieri un ordine del giorno, a prima firma di Marco Mazzei, che prevede di fissare il limite massimo di velocità per il traffico a 30 km orari in tutta la città a partire dal gennaio 2024. «Si tratta di un passaggio fondamentale, storico vorrei dire, verso la realizzazione di una città completamente diversa - esulta Mazzei della lista Beppe Sala sindaco e fondatore di Massa Marmocchi - il limite di 30 km orari prima di tutto protegge la vita e la salute delle persone (un impatto a 50 km orari è quasi sempre mortale per chi lo subisce da pedone o da ciclista, mentre a 30 km orari no) e poi migliora la qualità dell'aria e il benessere della città».

Secondo il «consigliere ciclista» il limite di 30 chilometri orari permette di «fare scelte molto più radicali sulla gestione dello spazio pubblico e sull'idea stessa di strada, visto che se tutti andiamo piano le strade e gli spazi potranno essere sempre più spesso condivisi in sicurezza». Nella mente di Mazzei anche l'introduzione della sosta a pagamento per tutte le auto dei residenti, che verrà discussa dal consiglio in primavera nella formula più soft del pagamento per le seconde auto.

L'ordine del giorno approvato ieri prevede circa un anno di tempo per l'introduzione della modifica, durante il quale «lavorare soprattutto sulla comunicazione di questa misura e sull'ingaggio della comunità. Io sono super felice, naturalmente - ribadisce - e voglio testimoniare come tutti i consiglieri di maggioranza abbiano sostenuto l'ordine del giorno con grande convinzione».