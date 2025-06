Tutti i colori e l'innovazione tra le meraviglie oceaniche

Ascolta ora 00:00 00:00

Swatch si prepara a cavalcare l'estate con una serie Scuba dal ricercato e frizzante, nella trasparenze e nelle cromie, «jelly effect», o effetto «medusa», pronta ad affrontare le profondità marine con disincanto e brio, sempre attenta alle dinamiche della sostenibilità e del rispetto degli ambienti sottomarini. Infatti, i cinque orologi della collezione, disponibile dal mese di maggio, presentano casse dall'originale fusione di due materiali innovativi: il Bioceramic, per cassa e corona, e il «biosourced» per le componenti trasparenti della cassa stessa, per la lunetta, per il vetro e per la fibbia.

Il Bioceramic unisce alla plastica di origine biologica, la ceramica, con un'incidenza nel composto ottenuto, rispettivamente, di un terzo per la prima e di due terzi per la seconda: la bio-plastica conferisce, infatti, al nuovo mix meno rigidità e meno fragilità, mentre la ceramica apporta, evidentemente, resistenza. Il materiale è più resistente e più resiliente rispetto alla plastica tradizionale, oltre che «setoso», gradevole al tatto e termosensibile, adattandosi velocemente alla temperatura del corpo.

Il materiale «biosourced» prevede componenti di origine naturale, derivati da estratti dai semi del ricino e, più specificamente, poliammidi (materiali termoplastici trasformati per polimerizzazione), in cui vi è una marcata presenza di acido sebacico ricavato proprio dall'olio di ricino, estratto dai semi della pianta di ricino (Ricinus communis). Si tratta di plastiche ricavate da risorse rinnovabili, la cui trasparenza definisce una miscela distintiva di design e innovazione con un contrasto visivo d'impatto e una trama intricata piacevole al tatto.

Garantiti impermeabili fino a 10 atmosfere, i Scubaqua sono pensati, proprio per questo mix & match di riflessi e opacità, non solo per navigare le profondità, ma anche le strade della città, con lo stesso intento distintivo. Obiettivo cui contribuisce anche la corona, posizionata, non convenzionalmente, al 10, per offrire, tra l'altro, una maggiore sicurezza, essendo meno esposta a potenziali urti, mentre effetti fosforescenti riguardanti la scala sessagesimale sulla lunetta, gl'indici orari sul quadrante (entrambi stampati in bianco), nonché le lancette di ore/minuti e secondi, assicurano un'ottima leggibilità in qualsiasi ambiente. La cassa da 44 mm di diametro, accoglie, dunque, quadranti trasparenti colorati, ton sur ton con lunetta, fibbia, parti «biosourced» della cassa e componenti opache del cinturino, liscio come la seta: attraverso i quadranti è possibile osservare i ruotismi di trasmissione del movimento delle lancette, alimentati al quarzo. Sono cinque, come accennato, le varianti offerte di Scubaqua, ad un prezzo di 155 euro, nei colori nero, bianco, blu, rosso e giallo, cromie che suggeriscono il nome dei modelli, ispirato da alcune delle meduse più rinomate del mondo: Lion's Mane (rosso), Black Sea Nettle (nero), Egg Yolk (giallo), Blue Fire (blu), Aurelia Aurita (bianco).

Questi esemplari raccolgono, con piglio propositivo, l'eredità dei celebrati orologi Scuba di

Swatch, che hanno fatto il loro esordio nel 1990, vestendoli con materiali d'avanguardia e celebrandone il trentacinquesimo anniversario con quella fantasia che solo la Casa di Bienne sa esprimere con disarmante continuità.