Abbracci e scollature sexy. Alessia Marcuzzi manda in delirio l'Ariston

Alessia Marcuzzi sta spiazzando il palcoscenico dell'Ariston con la sua esuberanza. Entrata con un lungo e sinuoso abito nero, impreziosito da strass e con la schiena scoperta, la co-conduttrice della finale del Festival ha voluto essere subito molto espansiva dispensando abbracci un po' ovunque.

"Quando sono felice devo avere un contatto fisico con qualcuno", ha confessato la conduttrice, prima di abbracciare Carlo Conti e prima di scendere in platea per andare incontro a Mara Venier e abbracciare anche lei e altri membri del pubblico. Poco dopo ha salutato anche il figlio Tommaso, avuto con Simone Inzaghi, oggi allenatore dell'Inter seduto in seconda fila. L'audace abito ha scaldato i fan di Saremo che su X hanno lasciato commenti contrastanti sulla performance della showgirl romana, ma la scollatura era stata inquadrata solo fuggevolmente. Marcuzzi, allora, ha deciso di fare una mossa a sorpresa: ha sceso alcuni gradini di schiena. Rivolgendosi al conduttore Carlo Conti, ha detto: "No, scusa perché non si è vista bene la scollatura e mi piaceva quest'abito. Posso stare così? Molto comoda, poi....". Un siparietto che è stato seguito da altri altrettanto esilaranti. "Noemi è più piccola di me, ma andavamo nello stesso stabilimento", ha raccontato mentre presentava la cantante romana e, dopo esser stata ripresa, rivolgendosi a Carlo Conti ha aggiunto : "Ti volevo raccontare un pò di cavoli miei".

I social sono andati totalmente in tilt sia per l'abito nero, aderentissimo e sex che valorizzava le curve sia per l'esuberanza della conduttrice. "Quando ve sentite sto cazzo ricordatevi che la #Marcuzzi ha 53 anni!", ha scritto un utente di X estasiato per quel che aveva visto. Il consenso però non è unanime. "Ma che sta combinando la #marcuzzi? Ma ha capito che sta conducendo #sanremo? Ma forse ha bevuto? La trovo sciocca e poco professionale", scrive un altro utente.

E ancora: "Non ho capito perché la #marcuzzi sta facendo la svampita stasera". Altri, però, apprezzano e commentano: "Alessia #Marcuzzi così scheggia impazzita, positiva, cioè diciamo battitore libero non me la ricordavo. #Sanremo2025".