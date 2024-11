Addio ad Alan Rachins, l'avvocato Douglas Brackman Jr. nella serie tv "Avvocati a Los Angeles"

Ascolta ora 00:00 00:00

È scomparso all'età di 82 anni l'attore Alan Rachins, protagonista di due delle serie più amate della tv. Era stato l'avvocato Douglas Brackman Jr. in "Avvocati a Los Angeles" ma anche il padre hippie Larry Finkelstein in "Dharma & Greg".

La morte nel sonno

L'attore, molto amato, è morto nel sonno per un'insufficienza cardiaca nella mattinata di oggi, 2 novembre. Era ricoverato in ospedale al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles. A darne l'annuncio attraverso il sito di Hollywood Reporter la moglie dell'attore, l'attrice Joanna Frank.

La sua vita

Era nato a a Cambridge (Massachusetts) nel 1942 e cresciuto a Boston. Suo padre, Edward, gestiva un'attività di produzione alimentare per dolci, mentre sua madre, Ida, morì quando aveva 11 anni. Si era poi diplomato alla Brookline High School e trascorso due anni alla Wharton School della Penn prima di trasferirsi a New York per tentare la via della recitazione. Nella grande mela, aveva studiato con artisti del calibro di Warren Robertson e Kim Stanley facendo il suo debutto a Broadway nel 1967 nello spettacolo After the Rain.

La lunga carriera

Nel '78 si era poi sposato con Joanna Frank, una compagna del corso di recitazione. I due hanno avuto anche l'opportunità di lavorare insieme, sia nella serie: "L.A. Law", sia nel film: "Always". Nel 1988 grazie alla serie "Avvocati a Los Angeles", ha ricevuto due nomination agli Emmy e ai Golden Globe. Proprio per l'amatissima serie aveva girato il numero quasi da record di 172 puntate per 13 stagioni, e ancora di più, raggiungendone 192, per la sitcom Dharma & Greg.

Il teatro

Rachins è stato anche uno degli attori del cast che si spogliavano nella produzione teatrale originale di Oh! Tony Moss, il crudele direttore della rivista di danza in topless allo Stardust Casino, in Showgirls (1995) di Paul Verhoeven.