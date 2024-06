Addio al comico Hiram Kasten, star della serie "Seinfeld"

Ascolta ora 00:00 00:00

È morto oggi all'età di 71 anni nella sua casa di Batavia (New York), Hiram Kasten, attore televisivo e punto di riferimento del Comedy Club newyorkese negli anni '70 e '80.

Una lunga malattia

Malato da molto tempo, Kastner ha lottato per sette anni sia con un cancro alla prostata che con il morbo di Crohn, come è stato ricordato in un lungo necrologio sul The Batavian, un giornale locale di New York. Nonostante i grandi successi la sua non è stata una vita facile, segnata dalla malattia ma anche da molti dolori, come la scomparsa della seconda moglie Diana Kisiel Kastenbaum, che morì poche ore dopo il loro 38esimo anniversario di matrimonio.

La carriera

Nato come Hiram Z. Kastenbaum, era originario del Bronx (New York), e fin da piccolo il suo più grande desiderio era quello di diventare attore. Dopo aver iniziato con il teatro, capì che la sua vera vocazione era il cabaret, a cui dedicò poi tutta la sua vita professionale. L'incontro fortunato che cambiò la sua carriera con Jerry Seinfeld, durante un'audizione per il The Comic Strip.

I due diventarono grandi amici e Kasten cominciò a frequentare abitualmente il club. Un luogo quello, in cui l'attore incontrò grandi personaggi comici come Paul Reiser, Larry Miller e Mark Schiff, anche loro come Seinfeld, diventati poi amici di una vita. Durante gli anni '80, divenne un frequentatore abituale di Catch a Rising Star e occasionalmente di The Improv, The Comedy Cellar, Caroline's e Dangerfield's, quest'ultimo dove tenne ogni domenica per moltissimi anni il suo spettacolo diventato un appuntamento abituale per molti.

L'arrivo a Los Angeles

Alla fine degli anni '80 Kasten si trasferì poi a Los Angeles dove ottenne un ruolo in un pilot della CBS, Dr Paradise, con Frank Langella e Sally Kellerman. Questo gli aprì le porte a molti altri altri ruoli, tra cui il più famoso, quello di Michael nella serie comica Seinfeld, che lo portò a farsi conoscere in tutto il mondo.

Ma non solo, divenne anche uno dei comici di punta di Las Vegas, dove si esibì al Desert Inn nello spettacolo The Rat Pack is Back per oltre due anni sette giorni a settimana con uno spettacolo sempre sold out. Finita l'esperienza, si dedicò agli show sulle grandi navi da crociera, girando il mondo e intrattenendo migliaia di ospiti.

I funerali

La famiglia ha comunicato che i funerali dell'attore si

svolgeranno presso la Schwartz Brothers-Jeffers Memorial Chapel chiedendo a chiunque volesse partecipare di fare una donazione al Crossroads House and Entertainment Community Fund, un fondo di sostegno per gli ex attori.