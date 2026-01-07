Addio a Raffaella Bragazzi, iconica di "Ok il prezzo è giusto". Il ricordo di Iva Zanicchi

Il mondo della TV saluta Raffaella Bragazzi, storica protagonista di "Ok il prezzo è giusto" che con la sua voce distinguibile e amata dai telespettatori ha reso iconiche le puntate di ben 16 edizioni del celebre programma televisivo trasmesso sulle reti Fininvest e Mediaset.

A diffondere la notizia è stata Iva Zanicchi, che ha tenuto le redini del game show dal 1987 al 2000. "Ho appreso con dolore della scomparsa di Raffaella, la voce storica di Ok il Prezzo é giusto" ha scritto la cantante su Instagram allegando una sua foto, "un ricordo affettuoso e una preghiera per lei. Ciao Raffaella".

Nata a La Spezia il 30 giugno 1959, la Bragazzi aveva mosso i suoi primi passi su Telemontecarlo e Radio Montecarlo. Il suo approdo a "Ok il prezzo è giusto" fin dalla prima edizione del programma, quando alla conduzione c'era Gigi Sabani, poi sostituito da Iva Zanicchi a partire dal 1987. Con il suo riconoscibilissimo e gradevole timbro di voce, ha accompagnato decine e decine di concorrenti che si sono alternati nelle puntate delle sedici edizioni di cui fu protagonista.

Rimase infatti dietro le quinte della trasmissione televisiva fino al 25 giugno del 1999, quando venne sostituita nel suo ruolo dal doppiatore Matteo Zanotti. Rimasta molto legata alla Zanicchi anche dopo la conclusione della sua esperienza, Raffaella fu anche ospite anche se solo telefonicamente della prima puntata di "D'Iva", programma trasmesso da Canale 5 nel 2021.

Oggi, a 66 anni, la Bragazzi è venuta a mancare e, stando ai numerosi messaggi d'affetto lasciati sotto il post della Zanicchi, sono in tanti a ricordarla con nostalgia. "Signore e Signori benvenuti a Ok il prezzo è giusto!! I primi quattro concorrenti di oggi sono... Indimenticabile" , scrive un'utente.

"Ho avuto il piacere di sentir pronunciare il mio nome da Raffaella quando ho partecipato come concorrente a Ok il prezzo è giusto. Avevo 18 anni e c'eri tu Iva. Apprendo da te la notizia con dispiacere"

"Quanti ricordi... mi guardo le vecchie puntate su youtube",

