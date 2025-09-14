"Affari Tuoi" cambia studio dopo le critiche: addio mattoncini, ma gli ascolti restano giù

"Affari Tuoi" corre ai ripari, o almeno così sembra. Dopo settimane di critiche e un’emorragia di ascolti rispetto alla scorsa stagione, la produzione del popolare game show di Rai 1 ha deciso di intervenire sullo studio televisivo, finito nel mirino del pubblico sin dalla prima puntata condotta da Stefano De Martino.
Il nuovo look, ideato per rilanciare il programma, ha già subito modifiche: eliminati i controversi mattoncini a vista sulle pareti, sostituiti da un’ambientazione più luminosa e neutra, per rendere l’atmosfera più accogliente e meno “fredda”, come lamentato da diversi spettatori sui social.
Il confronto con “La Ruota della Fortuna” penalizza Rai 1
Nonostante gli sforzi, i numeri però non premiano ancora il programma. Nella serata del 13 settembre, "Affari Tuoi" si è fermato al 21.7% di share, mentre su Canale 5 "La Ruota della Fortuna" di Gerry Scotti ha volato al 25.8%, consolidando il proprio ruolo di competitor temibile nell’access prime time.
Un sorpasso impensabile fino a pochi mesi fa, quando "Affari Tuoi" dominava la fascia 20:30–21:30, rappresentando una certezza negli ascolti per Rai 1.
Il difficile scontro con Gerry Scotti
L'inizio della nuova stagione televisiva per "Affari tuoi" condotto da Stefano De Martino non è stato indolore. Nonostante la simpatia del conduttore, il pubblico sembra affascinato dall'esperienza di Gerry Scotti e della nuova formula de "La Ruota della fortuna" .
Le modifiche allo studio rappresentano solo il primo tentativo dellaproduzione di riacquistare la fiducia del pubblico, ma il calo di share sembra indicare una crisi più strutturale. Resta da vedere se nei prossimi giorni arriveranno ulteriori cambiamenti anche nei contenuti o nel format.