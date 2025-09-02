Affari Tuoi, ricomincia il programma di De Martino: quali sono le novità

È stata un'annata da record quella che si è conclusa all'inizio dell'estate per il gioco dei pacchi, Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino che ha ottenuto consensi trasversali. Da questa sera, martedì 2 settembre, il varietà torna in onda dopo il Tg1 (intorno alle ore 20.40) con alcune importanti novità, una su tutte, rispetto al gioco tradizionale.

Un pacco diverso

Se è vero che sono stati confermati i 20 pacchi delle 20 regioni italiane (le fondamenta del gioco) dal valore compreso tra zero euro e 300mila euro, per la prima volta i concorrenti si troveranno di fronte anche un pacco nero che nasconderà non poche insidie e misteri. Il suo contenuto, infatti, non sarà noto nemmeno al "dottore" ma soltanto al notaio. Secondo le prime indiscrezioni, questo pacco potrà stravolgere il normale andamento della gara rendendola ancor più imprevedibile: il premio in denaro potrebbe essere elevato ed equiparabile anche ai 300mila euro.

Un nuovo studio

Affari Tuoi va in onda dal Teatro delle Vittorie: come ha spoilerato lo stesso De Martino, lo studio sarà rinnovato rispetto a quello delle scorse edizioni. Invece, tra i capisaldi degli ultimi anni rimane anche in questa stagione la "regione fortunata", l'ultima chance per i concorrenti di vincere 100mila o 50mila euro qualora fossero arrivati in fondo al gioco con in mano soltanto un pacco blu o pochi spiccioli. Ma il programma è fatto anche e soprattutto da intrattenimento: sicuramente rivedremo il mitico cagnolino "Gennario" con un pacco destinato a lui ma non mancheranno nemmeno Thanat e Lupo, due personaggi punti fermi della trasmissione che vengono interpellati di tanto in tanto dal conduttore.

Direttamente collegato con Affari Tuoi anche il sodalizio con la Lotteria Italia: il programma di De Martino svelerà il prossimo 6 gennaio quali saranno i biglietti milionari ma anche le combinazioni fortunate dei biglietti con numerosi premi in denaro come accaduto nella passata edizione.

La nuova sfida con Gerry Scotti

Quest'anno, però, Affari Tuoi dovrà vedersela anche con un'agguerrita concorrenza: da ormai quasi due mesi Gerry Scotti ha iniziato su Canale 5 la conduzione della storica e indimenticabile "La Ruota della Fortuna" dominando l'estate sul piccolo schermo con una media vicina al 30% di share e anche

oltre 4,5 milioni di media spettatori. De Martino, solitamente, superava quasi ogni sera i cinque milioni di spettatori, una sfida dunque molto interessante il cui primo esito lo avremo domani mattina grazie ai dati Auditel.