Alessandra Tripoli: “Luca Barbareschi riesce a portare a casa l’emozione vera della coreografia”

Alessandra Tripoli è l’insegnante di ballo di uno dei concorrenti più apprezzati dell’edizione 2024 di Ballando con le Stelle: Luca Barbareschi. La ballerina spende parole bellissime per l’attore col quale ha trovato una sintonia e un’armonia perfetta: “Mi ha dimostrato di essere un grande artista, un attore fantastico, è bravo sia coi balli lenti – riesce a portare a casa quella che è l’emozione vera della coreografia del pezzo che balliamo – sia con quelli veloci”. La Tripoli felicemente sposata e con un bambino di tre anni e mezzo, afferma di essere molto contenta e appagata, però a volte si sente costretta ad indossare una maschera per nascondere il grande dolore provato per la perdita della mamma alla quale era legata a doppio filo e che rappresentava per lei un punto di riferimento importante. Durante la settima puntata del programma del sabato sera condotto da Milly Carlucci con Paolo Belli, Alessandra Tripoli e Luca Barbareschi hanno portato in scena una coreografia incentrata sul dolore della perdita. Entrambi hanno affrontato il lutto della mamma: “La mancanza di qualcuno porta via un pezzo di te” ha dichiarato Barbareschi. La loro performance si è conclusa con una standing ovation da parte del pubblico presente in studio davvero commosso per la coreografia, per la musica e per le parole spese sull’argomento.

Milly Carlucci non è riuscita a trattenere le lacrime: "Scusate se non sono ancora in grado di parlare, ognuno ricorda le proprie perdite e questo ci tocca tutti personalmente. Puoi essere una persona abituata a stare sul palco, ma la tua vita è la tua vita. Mi avete toccato tantissimo, in una maniera incredibile", ha detto la conduttrice del dance show di Rai1 con la voce rotta dal pianto. In lacrime e con la voce rotta dall’emozione anche la ballerina e tribuna del popolo Sara Di Vaira che conosceva personalmente la mamma della collega scomparsa nel 2023 a causa di una malattia oncologica. Alessandra Tripoli affronta da sempre la danza con dedizione, talento e disciplina ferrea. Dal 2014 è una delle insegnanti di punta del talent show del sabato sera di Rai1, ma è doveroso ricordare la sua partecipazione a gare prestigiose come gli UK Open, il Galaxy Open Championship, l’Imperial Championship e i Campionati Internazionali a Londra. Sempre per il ballo nel 2013 si trasferì ad Hong Kong col marito Luca Urso (anche lui ballerino di fama internazionale). Noi abbiamo incontrato Alessandra Tripoli al termine della settima puntata del programma dove la coppia si è classificata al quinto posto.

“Il nostro intento era quello di arrivare al cuore di chi ha vissuto un’esperienza come la nostra, l’emozione forse ha giocato a sfavore a livello tecnico, ma forse a volte non è tutto quello che conta, il ballo è anche questo!”, ha commentato ancora scossa e con occhi lucidi. Vi proponiamo questa videointervista esclusiva per IlGiornale alla famosa e bravissima insegnante di ballo di Luca Barbareschi.