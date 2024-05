Amici 2024: anticipazioni, eliminati ed ospiti della settima serata

Mancano pochissime ore per una nuova puntata del serale di Amici. Domani sera, sabato 4 maggio, dalle ore 21.20, su Canale 5, andrà in onda il settimo appuntamento con il talent show condotto e ideato da Maria De Filippi. A sfidarsi saranno i sette allievi rimasti in gara suddivisi in tre squadre. La settimana scorsa a lasciare il programma è stata la ballerina Sofia del team dei Cucca-Lo. Stando alle anticipazioni, anche per questa settima puntata sarà soltanto un allievo ad essere eliminato.

Le tre manche e il ballottaggio finale

Attenzione spoiler

Nella settima puntata si sfideranno ancora una volta le tre squadre che vedono al timone rispettivamente i professori Zerbi-Celentano, Todaro-Pettinelli e Cuccarini-Emanuel Lo.

Secondo le anticipazioni, la prima manche ha visto protagonisti gli allievi di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini e quelli di Raimondo Todaro e Anna Pettinelli. A perdere questa prima gara sono stati i ragazzi dei PettiMondo e al ballottaggio è finita la cantante Martina.

Nella seconda manche, i Cucca-Lo hanno scelto di far scendere in campo i ragazzi della squadra Zerbi-Cele. Gli allievi di Emanuel e Lorella sono riusciti ad avere la meglio sugli avversari, mandando al ballottaggio i ballerini Dustin e Marisol e il cantante Holden. Se, però, Marisol e Holden sono stati salvati dai giudici, Dustin è finito direttamente allo scontro finale con Martina e uno degli allievi della squadra perdente della terza manche.

Nella terza manche, per l’appunto, il team dei Cucca-Lo ha deciso di sfidare Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Ad essere sconfitti sono stati Lorella ed Emanuel e al ballottaggio per il duello finale con Martina e Dustin è andato Mida. Dustin è stato salvato per primo e, dunque, uno tra Mida e Martina dovrà lasciare la scuola. Tuttavia, il nome dell’allievo eliminato non si conosce dal momento che questo viene comunicato direttamente in casetta, lontano dallo studio e sarà noto ufficialmente soltanto nella puntata di domani sera.

Il guanto di sfida dei professori

Uno dei momenti più attesi della serata è senza dubbio il guanto di sfida tra i professori. Zerbi e Celentano, come sempre, hanno divertito tutti facendo un omaggio ad Adriano Celentano; i Cucca-Lo hanno ballato sulle note di Mammamia degli Abba ed Anna Pettinelli e Raimondo Todaro si sono esibiti in un omaggio al Sole.

Gli ospiti della settima puntata

Secondo le anticipazioni, a regalare un momento di spensieratezza nella puntata di sabato sera sarà Enrico Brignano che, come spesso accade con gli ospiti della serata, intratterrà il pubblico ed i giudici, Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi.

Inoltre, prevista anche la cantante ed ex allieva- che presenterà il suo ultimo singolo, Femme Fatale.