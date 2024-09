Amici 2024: novità e anticipazioni della prima puntata

Ascolta ora 00:00 00:00

Ci siamo. Riaprono ufficialmente le porte della scuola più famosa d’Italia. Stiamo parlando del talent show più longevo della tv italiana, Amici di Maria De Filippi. È tutto pronto, infatti, per la prima puntata che andrà in onda domenica 29 settembre su Canale 5 a partire dalle ore 14.00 e vedrà, naturalmente, al timone Maria De Filippi. Un’edizione attesissima dal pubblico più affezionato, considerando che la partenza del talent è slittata di diverse settimane. Come è noto, nel corso della prima puntata (registrata nella giornata di ieri, 26 settembre), il pubblico conoscerà la nuova classe di Amici che, stando alle anticipazioni di Superguida Tv, quest’anno sarà formata da 16 allievi.

I professori

Grandi novità in arrivo sul fronte dei docenti. Nella puntata di domenica, infatti, verrà ufficializzata la presenza di una nuova insegnante di danza, Deborah Lettieri. Quest’ultima prenderà il posto di Raimondo Todaro che, dopo tre anni nella scuola di Amici, lascia il talent. Confermato, invece, il trio dei professori di canto: Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Per il ballo, ad affiancare Deborah Lettieri, ci saranno Emanuel Lo e l’ormai veterana insegnante della scuola, Alessandra Celentano.

Gli allievi

Come anticipato, per il momento, sono in 16 gli allievi entrati nella scuola. Ecco l’elenco riportato da Superguida TV:

Diego Lazzari – cantante : entra come allievo di Rudy Zerbi e su Instagram vanta quasi un milione di follower. È molto popolare anche su Tik Tok ed ha lanciato già diversi singoli diventati virali e rapidamente saliti nelle classifiche di Spotify.

– : entra come allievo di Rudy Zerbi e su Instagram vanta quasi un milione di follower. È molto popolare anche su Tik Tok ed ha lanciato già diversi singoli diventati virali e rapidamente saliti nelle classifiche di Spotify. Luk3 – cantante : l’allievo è stato voluto sia da Anna Pettinelli che da Lorella Cuccarini. Anche lui, è molto seguito su Tik Tok.

: l’allievo è stato voluto sia da Anna Pettinelli che da Lorella Cuccarini. Anche lui, è molto seguito su Tik Tok. Alessia – ballerina : il suo stile è il latino-americano ed è stata voluta nella scuola da Alessandra Celentano.

: il suo stile è il latino-americano ed è stata voluta nella scuola da Alessandra Celentano. Gabriele – ballerino : scelto da Deborah Lettieri.

: scelto da Deborah Lettieri. TrigNo – cantante : allievo di Anna Pettinelli, alla quale ha regalato un anello dopo aver preso la maglia.

: allievo di Anna Pettinelli, alla quale ha regalato un anello dopo aver preso la maglia. Sienna – ballerina : di origini australiane e scelta da Emanuel Lo.

: di origini australiane e scelta da Emanuel Lo. Niccolò – cantante : scelto da Anna Pettinelli.

: scelto da Anna Pettinelli. Vybes – cantante : voluto da Rudy Zerbi.

: voluto da Rudy Zerbi. Alessio – ballerino : allievo di Emanuel Lo.

: allievo di Emanuel Lo. Daniele – ballerino : scelto da Alessandra Celentano.

: scelto da Alessandra Celentano. Teodora – ballerina : allieva di Deborah Lettieri.

: allieva di Deborah Lettieri. Chiara – ballerina : allieva di Alessandra Celentano.

: allieva di Alessandra Celentano. Ilan – cantante : figlio di Gabriele Muccino, Ilan è voluto sia da Rudy Zerbi che da Anna Pettinelli.

: figlio di Gabriele Muccino, Ilan è voluto sia da Rudy Zerbi che da Anna Pettinelli. Senza Cri – cantante : conteso da Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli.

: conteso da Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Alena – cantante : scelta da Rudy Zerbi.

: scelta da Rudy Zerbi. Rebecca – ballerina: allieva di Deborah Lettieri.

Grandi assenti: Kia e Nahaze, le allieve che nella scorsa edizione sono state eliminate prima di accedere al Serale e alle quali era stata offerta la possibilità di ritentare quest’anno.

Gli ospiti

Immancabili, come ogni anno, gli ospiti che hanno dato il benvenuto ai nuovi allievi, consegnando loro le maglie. Presenti, dunque, Sarah Toscano, vincitrice in carica della scorsa edizione di Amici, Angelina Mango, anche lei ex allieva del programma e ormai affermatissima nel panorama musicale.

E ancora, il cantante, la giornalista, il giudice della fase serale,e gli attori. Insomma, non ci resta altro che attendere la puntata di domenica 29 settembre, per conoscere i nuovi allievi della Scuola più spiata d’Italia.