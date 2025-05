Amici 2025: chi sono i favoriti per la vittoria e i pronostici

Ascolta ora 00:00 00:00

L’attesa è finita. Dopo quasi otto mesi di sfide, prove, soddisfazioni ed eliminazioni, questa sera, domenica 18 maggio, andrà in onda in prima serata su Canale 5, la finale della 24esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Il talent più longevo della televisione italiana è pronto a chiudere i battenti per qualche mese e a dare appuntamento a settembre. In queste ore, però, cresce l’attesa per scoprire chi trionferà. Chi riuscirà ad alzare al cielo la coppa del vincitore di Amici 2025?

I finalisti

Saranno in 5 gli allievi che si contenderanno il titolo del vincitore del talent più amato della tv italiana, i cantanti TrigNO e Antonia e i ballerini Francesco, Alessia e Daniele.

TrigNo

TrigNo, all’anagrafe Pietro Bagnadentro, classe 2002, è nato ad Asti, ma vive a Milano e sin da piccolo ha coltivato la passione per la musica. Il cantante, entrato nella scuola nell’ormai lontano settembre, è stato seguito sin da subito dalla professoressa Anna Pettinelli, incassando diversi no da Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini. È proprio Anna Pettinelli a supportarlo e a portarlo fino alla finale di questa sera. Un percorso fatto di alti e bassi, con diversi momenti di difficoltà legati al comportamento di TrigNO, più volte richiamato per alcune infrazioni. Tuttavia, l’allievo nella scuola ha anche incontrato l’amore, la ballerina Chiara Bacci, e al serale sembra essere molto migliorato tanto da ottenere il consenso della giuria che ha deciso di mandarlo in finale.

Antonia

Una continua conferma, invece, è stato il percorso di Antonia. La cantante, nata nel 2005 a Napoli, è entrata a far parte della scuola in corsa. Accompagnata da Rudy Zerbi nella sua esperienza, Antonia ha dimostrato, giorno dopo giorno, di amare la musica. Non è un caso, infatti, che il suo sogno sin da bambina era quello di fare la cantante. Così, è proprio lei la prima allieva nel pomeridiano ad accedere al serale, dove – grazie alle sue performance - ha conquistato tutti e tre i giudici e il pubblico a casa.

Francesco

Un meraviglioso talento quello del giovanissimo ballerino di origini pugliesi classe 2000 che, pur avendo fatto il suo ingresso ad un passo dal serale, ha conquistato sin dal primo giorno tutti. Allievo di Emanuel Lo, sin dalla puntata successiva al suo arrivo nella scuola ha conquistato grandi consensi. Insomma, un percorso esemplare che l’ha visto collezionare tanti punti e soddisfazioni.

Alessia

Tante soddisfazioni anche nel percorso che ha visto protagonista Alessia. La giovanissima ballerina, originaria di Fondi, classe 2001, è entrata nella scuola nel giorno della formazione della classe e con il suo talento ha subito conquistato il consenso della maestra Alessandra Celentano. Non è un caso, infatti, che sia campionessa del mondo WDSF nella categoria “Solo Femminile Adulti” e, nella stessa categoria, anche campionessa italiana della Federazione Nazionale Danza Sportiva.

Daniele

Anche Daniele, come Alessia, è un allievo della maestra Celentano. A soli 18 anni, originario di Aversa, il ballerino si è subito contraddistinto per la sua tecnica che, soprattutto nella fase finale, è stata arricchita dall’interpretazione. Un percorso molto intenso quello di Daniele che, purtroppo, ha anche subito un infortunio che ad un passo dal serale ha rischiato di un giocargli un brutto scherzo. Per fortuna, il pericolo è stato scampato e Daniele è riuscito ad ottenere la maglio d'oro.

Chi vincerà il talent?

Quest’anno – d’altronde, come ormai spesso accade - il livello della scuola è davvero molto alto e individuare il possibile vincitore è un’impresa davvero ardua. Secondo i principali siti di operatori nel settore delle scommesse e dei giochi in Italia, a trionfare sarà un cantante. Dunque, il duello vede protagonisti TrigNO e Antonia, con un pizzico di vantaggio del primo anche per il grande seguito sui social.

Sul fronte danza, l’allievo con meno possibilità sembrerebbe essere Francesco; al contrario, grande attenzione alla ballerinache potrebbe sorprendere, magari arrivando dinanzi alla carta decisiva. Insomma, i bookmakers sembrerebbero favorire un cantante, ma tutto può succedere e soltanto la diretta di questa sera darà le risposte a tutte le nostre domande.