Amici 2025: novità e anticipazioni della prima puntata

Manca sempre meno alla prima puntata della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Riaprono ufficialmente le porte della scuola più famosa d’Italia. Domani, domenica 28 settembre, a partire dalle ore 14 su Canale 5, andrà in onda la prima puntata della nuova edizione del talent show con al timone Maria De Filippi. Come è noto, nel corso della prima puntata (registrata nella giornata di giovedì 25 settembre), il pubblico conoscerà la nuova classe di Amici che, stando alle anticipazioni di Superguida Tv, quest’anno sarà formata da 17 allievi.

I professori

Novità in arrivo sul fronte degli insegnanti che vedono un grande ritorno. Stiamo parlando di Veronica Peparini che dopo un breve periodo di assenza dal programma, ritorna tra i professori. Confermato, invece, il trio dei docenti di canto: Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Per il ballo, ad affiancare Veronica Peparini, ci saranno Emanuel Lo e l’ormai insostituibile insegnante della scuola, Alessandra Celentano.

Gli allievi

Come anticipato, per il momento, sono in 17 gli allievi entrati nella scuola. Ecco l’elenco riportato da Superguida TV:

Michelle Cavallaro – cantante : nota per aver partecipato a Il Collegio, l’allieva è stata voluta da Lorella Cuccarini, riuscendo ad ottenere la maglia, nonostante Anna Pettinelli avesse abbassato la leva durante la sua esibizione.

: nota per aver partecipato a Il Collegio, l’allieva è stata voluta da Lorella Cuccarini, riuscendo ad ottenere la maglia, nonostante Anna Pettinelli avesse abbassato la leva durante la sua esibizione. Riccardo Stimolo – cantante : anche durante la sua esibizione Anna Pettinelli ha abbassato la leva, salvo essere subito salvato da Rudy Zerbi.

: anche durante la sua esibizione Anna Pettinelli ha abbassato la leva, salvo essere subito salvato da Rudy Zerbi. Valentina Pesaresi – cantante : la seconda allieva ed entrare nella scuola dopo aver cantato The Climb di Miley Cyrus.

: la seconda allieva ed entrare nella scuola dopo aver cantato The Climb di Miley Cyrus. Emiliano Fiasco – cantante : il più piccolo della scuola, ha ottenuto tre sì.

: il più piccolo della scuola, ha ottenuto tre sì. Pierpaolo Monzillo – ballerino : l’allievo è stato scelto da Veronica Peparini ed Emanuel Lo.

: l’allievo è stato scelto da Veronica Peparini ed Emanuel Lo. Maria Rosaria Dalmonte – ballerina : il suo stile è il latino e a dirle di sì sono stati Alessandra Celentano ed Emanuel Lo.

: il suo stile è il latino e a dirle di sì sono stati Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. Michele Ballo – cantante : ha suonato il violoncello e, come si legge dai social, ha partecipato a X Factor nel 2023 e nel 2024 a Deejay on Stage.

: ha suonato il violoncello e, come si legge dai social, ha partecipato a X Factor nel 2023 e nel 2024 a Deejay on Stage. Penelope Maria Massa – cantante : a volerla è stato Rudy Zerbi.

: a volerla è stato Rudy Zerbi. Flavia Buoncristiani – cantante : l’unica insegnante a volerla nella scuola è stata Anna Pettinelli.

: l’unica insegnante a volerla nella scuola è stata Anna Pettinelli. Plasma – cantante .

. Gabriele Gard– cantante : anche lui è stato ammesso nella scuola grazie al sì di Anna Pettinelli.

: anche lui è stato ammesso nella scuola grazie al sì di Anna Pettinelli. Tommaso Troso – ballerino .

. Opi – cantante : l’allievo è stato voluto da Anna Pettinelli.

: l’allievo è stato voluto da Anna Pettinelli. Francesco Saias – cantante .

. Matilde Sofia Fazio – ballerina : originaria di Roma.

: originaria di Roma. Alex – ballerino: anche lui è un ballerino latino, originario di Roma.

Infine, l’ultimo allievo della nuova classe di Amici è il ballerino Alessio che lo scorso anno ha dovuto interrompere il percorso a causa di un infortunio.

Gli ospiti

Immancabili, come ogni anno, gli ospiti che hanno dato il benvenuto ai nuovi allievi, consegnando loro le maglie. Presenti, dunque, il ballerino Daniele, vincitore in carica della scorsa edizione di Amici, Irama, anche lui ex allievo del programma e ormai affermatissimo cantante nel panorama musicale.

E ancora, Stash, la giornalista Francesca Fagnani, il ballerino e giudice della fase serale, Giuseppe , Geppi Cucciari e Simona Ventura. Insomma, non ci resta altro che attendere la puntata di domenica 28 settembre, per conoscere i nuovi allievi della Scuola più famosa d’Italia.