Amici 25, dai cantanti ai ballerini: ecco chi sono gli allievi della nuova edizione

È andata in onda ieri pomeriggio, domenica 29 settembre, su Canale 5 la prima puntata del pomeridiano della 25esima edizione di Amici in cui è stata formata la nuova classe del talent. 18 le maglie assegnate tra ballerini e cantanti. I professori di questa nuova edizione - Alessandra Celentano, Veronica Peparini (che fa il suo ritorno nella scuola) ed Emmanuel Lo per il ballo, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli per il canto – hanno assegnato i banchi, scegliendo i ragazzi da portare nel proprio team. Per l’occasione, tantissimi ospiti del mondo dello spettacolo sono arrivati in studio con una scatola contenente le maglie da assegnare ai nuovi allievi: Stash, Irama, Francesca Fagnani, Geppi Cucciari, Giuseppe Giofrè e Simona Ventura. Naturalmente, non poteva mancare Daniele, il ballerino vincitore della scorsa edizione arrivato in studio per fare un “in bocca al lupo” ai ragazzi.

I cantanti di Amici

A conquistare il banco per la categoria del canto sono stati in ben 10 allievi. Alcuni di loro sono già stati scelti da un unico professore; altri, invece, dovranno decidere con quale docente intraprendere questo percorso dal momento che sono stati scelti da più di un coach.

Michelle Cavallaro: 22 anni, l’allieva è stata voluta da Lorella Cuccarini.

Riccardo Stimolo: 19 anni, allievo di Rudy Zerbi.

Valentina Pesaresi: 21 anni, scelta da Rudy Zerbi.

Michele Ballo: 20 anni, l’allievo ha convinto tutti e tre i professori, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli.

Flavia Buoncristiani: 19 anni, l’unica insegnante a volerla nella scuola è stata Anna Pettinelli.

Penelope Maria Massa – cantante: a volerla è stato Rudy Zerbi.

Plasma: 24 anni, il cantante è stato scelto da Lorella Cuccarini e da Rudy Zerbi.

Gabriele Gard: 18 anni, anche lui è stato ammesso nella scuola grazie al sì di Anna Pettinelli.

Opi: 24 anni, l’allievo è stato voluto da Anna Pettinelli.

Frasa: 20 anni, allieva di Anna Pettinelli.

I ballerini di Amici

I ballerini che hanno conquistato la maglia, invece, sono 8 e anche a loro è toccata la stessa sorte dei cantanti. Alcuni, dunque, sono stati scelti dopo la performance da un solo docente; altri da più di un coach e, adesso, dovranno capire con quale professore proseguire il percorso all’interno della scuola.

Emiliano Fiasco: 16 anni, è il più piccolo della scuola, ha ottenuto tre sì dai docenti Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Veronica Peparini.

Pierpaolo Monzillo: 18 anni, l’allievo è stato scelto da Veronica Peparini ed Emanuel Lo.

Maria Rosaria Dalmonte: 17 anni, a dirle di sì sono stati Alessandra Celentano e Veronica Peparini.

Tommaso Troso: 19 anni, allievo di Alessandra Celentano.

Matilde Sofia: 17 anni, ballerina scelta da Veronica Peparini

Alex: 19 anni, allievo di Emanuel Lo.

Alessio di Ponzio: 18 anni, ritorna nella scuola come allievo di Emanuel Lo.

Anna: 19 anni, scelta da Veronica Peparini ed Emanuel Lo.