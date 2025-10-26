Andrea Delogu: "Le critiche fanno parte del gioco, con Nikita ho trovato il mio equilibrio"

Ospite di "Da noi… a ruota libera" Andrea Delogu ha raccontato con entusiasmo la sua avventura nel celebre show di Rai 1, Ballando con le Stelle, dove si sta distinguendo per grinta, ironia e una sorprendente capacità di mettersi in gioco. La conduttrice, tra le protagoniste più amate di questa edizione, ha parlato del legame speciale che si è creato con il suo maestro di danza, Nikita Perotti.

" Con Nikita c’è sintonia, mi aiuta a lasciarmi andare e a divertirmi. Ballare con lui è una scoperta continua ", ha raccontato Andrea, sottolineando come la danza sia per lei un modo per conoscersi meglio e superare i propri limiti. Delogu, che il pubblico è abituato a vedere sicura e brillante alla conduzione, ha mostrato a Ballando un lato più vulnerabile: quello di una donna pronta a imparare, a sbagliare e a crescere.

“Le critiche? Fanno parte del gioco”

Nel corso dell’intervista, Andrea ha affrontato con grande serenità anche il tema delle critiche ricevute nel programma, in particolare quelle provenienti dalla giuria, spesso severa ma imprescindibile per lo show di Milly Carlucci. " Quando firmi per Ballando, firmi anche per la giuria. Fa parte del gioco e da vent’anni tiene in piedi il programma. Quando Selvaggia Lucarelli mi ha detto che 'rischiavo di essere volgare', l’ho presa come un consiglio, non come un attacco ".

Parole che mostrano la maturità e la consapevolezza della conduttrice, capace di trasformare anche le osservazioni più pungenti in uno stimolo a migliorare. Un atteggiamento che riflette la filosofia di vita di Andrea: affrontare ogni sfida con il sorriso, senza perdere mai il proprio equilibrio.

La sorpresa di Renzo Arbore

A rendere l’intervista ancora più emozionante, un video messaggio inaspettato da parte di Renzo Arbore, grande maestro e amico di Andrea. Il celebre artista, con cui Delogu ha lavorato in passato, le ha dedicato parole affettuose e sincere: " Andrea, sei bravissima come presentatrice e regista ", ha detto Arbore, con il suo inconfondibile tono ironico e affettuoso. Visibilmente commossa, Andrea ha risposto con gratitudine:

" Renzo mi ha insegnato più lui in due progetti che vent’anni di televisione. È un onore aver lavorato con lui ". Un momento toccante che ha ricordato al pubblico quanto il percorso di Delogu sia stato costruito passo dopo passo, tra talento, studio e la voglia costante di imparare dai migliori.

Una donna in evoluzione

Con la sua presenza carismatica e la capacità di parlare al pubblico con sincerità, Andrea Delogu si conferma una delle figure più interessanti del panorama televisivo italiano. La partecipazione a Ballando con le Stelle rappresenta per lei non solo una sfida artistica, ma anche un’occasione per mostrarsi senza filtri, abbracciando la leggerezza e l’imperfezione.

Nel suo percorso, Andrea ha trovato un nuovo equilibrio, quello tra professionalità

e spontaneità, disciplina e libertà. E il pubblico sembra apprezzare proprio questo: una donna che non teme di mettersi in gioco, di ridere di sé e di affrontare tutto, anche, con il sorriso.