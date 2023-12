Anita al veleno, Beatrice Luzzi imbattibile: le pagelle del Grande Fratello 2023

È andata in onda ieri sera, 2 dicembre, la 23esima puntata del Grande Fratello. Nel corso del nuovo appuntamento del reality di Canale 5, il conduttore Alfonso Signorini ha affrontato tantissimi temi insieme ai protagonisti della trasmissione. Dopo giorni di attesa, ha fatto il suo ingresso Greta Rossetti, che ha raggiunto nella Casa Mirko e Perla e dovrà condividere con loro questa avventura. Inoltre, come già annunciato nei giorni scorsi, ha varcato la porta rossa anche Rosanna Fratello. Beatrice Luzzi si è resa ancora una volta grande protagonista della serata tra gli scontri con Anita e Garibaldi. Quest’ultimo, inoltre, ha ricevuto anche la sorpresa dei genitori. I preferiti dal pubblico sono stati Beatrice e Vittorio. Gli inquilini finiti al televoto, invece, sono: Alex, Giuseppe, Paolo, Perla, Grecia e Rosy. A commentare il percorso dei concorrenti, l’unica opinionista di questa edizione: Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli, invece, ha raccolto i commenti dei telespettatori da casa.

Ecco le pagelle della ventitreesima serata.

Concorrenti

Mirko Brunetti – voto 6

La vera domanda che tutti ci stiamo ponendo è: ma perché Mirko nega l’evidenza? Da giorni – a furor di popolo (e di share) - si è avvicinato a Perla, con cui è chiaro avere recuperato la complicità; eppure, si lamenta per essere stato lasciato da Greta in diretta nazionale. Per fortuna, ci ha pensato Varrese che, con il suo atteggiamento da guru, ha commentato: “Il 90% di noi avrebbe fatto quello che ha fatto Greta”. Poi, a mettere il dito nella piaga Cesara: “Ma tu al posto di Greta cosa avresti fatto?”; immediata la risposta di lui: “Ci avrei provato”. Tuttavia, quando gli viene chiesto se la sua storia con Greta meriti un’altra chance, in maniera decisa, il marchigiano ha tuonato: “Assolutamente no”. Forse che Mirko avrà semplicemente colto la palla al balzo per uscirne “pulito” in tutta questa situazione e ritornare dalla “sua” Perla? Diamo la sufficienza soltanto per la pazienza che sta dimostrando di avere in questa complicata situazione, seppur è doveroso ricordare che l'affaire è farina del suo sacco.

Vittorio Menozzi – voto 4.5

Il percorso di Vittorio all’interno della Casa del Grande Fratello potrebbe essere associato alle montagne russe. È partito in sordina, poi si è ripreso, ma ogni tanto si rende protagonista di qualche caduta di stile. È già da parecchie puntate, forse troppe, che viene mostrata una clip in cui Vittorio riporta le cose che gli vengono dette dai compagni ai diretti interessati. Insomma, ciò che abbiamo capito è che se avessimo un segreto da svelare a qualcuno, l’amico con cui confidarsi non sarebbe di certo Vittorio.

Giuseppe Garibaldi – voto 5

Nella scorsa puntata ha nominato Beatrice; allo stesso tempo, però, rivela a Grecia di avere cuore e testa discordanti. Lamenta tanto che la Luzzi gira le frittate, ma anche lui ha voluto intendere la parola “jolly” utilizzata da Beatrice (durante uno scambio di battute con il giovane calabrese a proposito di Vittorio) a suo modo. Evitabile la gag in cui si è alzato a prendere la pentola (e non la padella) per girare la frittata, cercando di ironizzare sulla querelle con l’attrice di Vivere. Per lui grandi emozioni nel corso della serata, dal momento che sono arrivati papà Francesco e mamma Pasqualina a dargli un abbraccio e a fargli sentire tutto il loro sostegno. Garibaldi dovrebbe iniziare a camminare con le sue gambe e ad agire con la sua testa, cercando soprattutto di prendere una posizione che non derivi da influenze di terzi.

Beatrice Luzzi – voto 8.5

Fino ad ora Beatrice ha sempre dimostrato di essere molto decisa e ferma nelle sue posizioni. L’unico, però, che riesce a fare vacillare l’attrice è proprio Garibaldi da cui è evidentemente ancora presa, nonostante cerchi di negarlo. Continua lo scontro con Anita, che le da addirittura della “tarantola”, anche se farebbe meglio a pensare al proprio perché con questo atteggiamento non sta facendo altro che favorirla (più di quanto già non lo sia) agli occhi dei telespettatori. A dimostrazione di questo, l’imbattibile Luzzi è stata, ancora una volta, la preferita del pubblico.

Rosanna Fratello – voto 6

Dopo mesi di attesa ha finalmente fatto il suo ingresso all’interno della Casa del Grande Fratello. È già evidente che darà del filo da torcere a Beatrice Luzzi dal momento che ha rivelato ad Alfonso che tra i suoi inquilini preferiti ci sono Anita e Garibaldi – "acerrimi nemici" della regina di cuori - che peraltro definisce anche un galantuomo. Le aspettative sono alte, speriamo non ci deluda.

Anita Olivieri – voto 4

Per lei un’amara sorpresa: un provvedimento disciplinare per aver ricevuto un bigliettino dalla mamma e non averlo comunicato tempestivamente agli autori, finendo così in nomination d’ufficio. La lingua biforcuta di Anita è pane quotidiano per un reality in cui il mantra è creare dinamiche. Definisce la Luzzi “una tarantola” e, nel frattempo, ne dice di ogni allertando anche gli altri inquilini della Casa sul comportamento dell’attrice, piuttosto che viversi la sua esperienza e pensare al suo percorso. Poi, la stoccata al veleno: “È un’attrice finita, alla fine della sua carriera”. A “tirarle le orecchie” ci ha pensato Alfonso Signorini, che prima le ha ricordato che almeno la Luzzi una carriera l'ha avuta e poi ha tuonato: “Anita, Beatrice è una tarantola, ma tu sei un serpente a sonagli”. Che dire: standing ovation per il padrone di casa.

Perla Vatiero – voto 7.5

Ha capito come comportarsi: non forza Mirko, ogni tanto sfugge e al contempo sa come stargli vicino. Dall’alto della sua sicurezza per i 4 anni vissuti insieme al marchigiano, Perla ha subito il colpo di vedere entrare Greta all’interno della Casa. Perla non sbaglia una mossa. Così, anche la reazione all’arrivo dell’ex tentatrice è stata esemplare, nonostante fosse evidente il suo fastidio, oltre che la sua sofferenza.

Greta Rossetti – voto 5.5

Non aspettavamo altro, e forse anche lei. Greta ha finalmente varcato la porta rossa per vivere la sua esperienza nel reality, dove ad attenderla ha trovato Mirko e la sua ex Perla che sembrano essere sempre più complici e vicini. Così è subito drama: lei in super led che tra le lacrime vede la clip in cui si dichiarava amore con Brunetti alla fine di Temptation. Una piccola nota: poteva anche fare a meno di fingere di sbadigliare, mentre vedeva le clip di Mirko e Perla; se la scocciavano davvero non andava al Grande Fratello per vedere quelle immagini replicate dal vivo.

Per il ventitreesimo appuntamento con il prime time, il reality ieri sera ha registrato il 16.9% di share.