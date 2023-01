Aridatece la farfallina di Belen, Sanremo a rate e Fiorello: quindi, oggi...

- Ci è permesso dire che è un tantino ipocrita convocare Ferragni, Egonu e le altre sul palco e dare loro la qualifica di "co-conduttrici"? Era molto meglio, ma molto, quando all'Ariston mettevano piede le "vallette" e non si aveva paura di chiamarle così. Aridatece la farfallina di Belen.

- Oltre a tutti gli ospiti che già conosciamo (i Pooh, Albano, Gianni Morandi e Massimo Ranieri), ci saranno anche Peppino Di Capri per la serata di giovedì 9 febbraio e Gino Paoli per la finale di sabato 11. Amadeus non sta organizzando un festival: sta organizzando una gioiosa macchina da guerra che dia a tutti un pezzettino. Vecchi, giovani, meno giovani, diversamente ragazzini e anziani con o senza dentiera: ad ogni età, il proprio idolo. Prepariamoci: durerà fino alle 4 del mattino ogni sera.

- Il videomessaggio di Zelensky è roba talmente seria che domani il tema potrebbe essere affrontato in consiglio di amministrazione. Pare infatti che alcuni consiglieri sarebbero contrari alla scelta della Rai. Magari non si tornerà indietro, anche perché altrimenti sai che figura barbina, però le acque sono agitate.

- Al momento il livello di questa rubrica è quel che è, mi scuserete ma non è che succeda ancora molto attorno al festival. Questa però dovete saperla: Amadeus sarà “cornuto” sperando porti fortuna. Mara Venier infatti ha regalato al conduttore-direttoreartistico-suasantità un grande corno napoletano portafortuna. Funzionerà? Secondo me ha già funzionato, visto che il cachet lo prenderà sia che vada bene sia che vada male

- Chi sarà l’ospite internazionale di origini italiane che canterà a Sanremo? Boh, ma anche chissenefrega. Questo siparietto di Amadeus che fornisce informazioni a spizzica e bocconi, tipo a rate, sta un tantino stufando.

- Fiorello fa un pronostico: il Festival lo vince “Giorgia” oppure “uno fra Ultimo e Mengoni”. Si Fiore, ma sparando tre nomi sono capaci tutti a fare i pronostici