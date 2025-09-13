"Aspettiamo il processo...". Pamela Petrarolo a Verissimo racconta la verità sul fratello scomparso

Pamela Petrarolo torna a Verissimo e rivela importanti novità sulla vicenda del fratello Manuel, scomparso da due anni e mezzo. Proprio pochi mesi fa, nella Casa del Grande Fratello era arrivata la richiesta di aiuto dell’ex Non è la Rai che sperava di avere notizie in merito al fratello scomparso da tempo e di cui non sapeva più nulla.

Il ritrovamento del fratello di Pamela

In studio con Pamela Petrarolo, anche la mamma Cinzia. Insieme hanno raccontato del ritrovamento di Manuel, lo scorso 17 giugno. “Mio fratello è tornato. È stato ritrovato il 17 giugno. Abbiamo sempre sperato che lui ci vedesse in tv mentre lo cercavamo. Dopo due anni e mezzo arriva la notizia del ritrovamento: in piena notte hanno chiamato mia mamma”, ha rivelato nel salotto di Canale 5.

E ancora, ha aggiunto: “Immaginate una mamma che vive con la paura di sapere dov'è suo figlio, se è vivo, se sta bene, se si è cacciato in una brutta situazione. Non oso immaginare cosa possa aver provato. Le dicono: ‘Siamo della Polizia, abbiamo fermato suo figlio, è qui con noi. Lo abbiamo trattenuto'”. È a quel punto che – racconta Pamela – la signora Cinzia ha voluto verificare che non si trattasse di uno scherzo e, per questo, ha chiesto di parlare con il figlio: “Per lei sentire la sua voce è stato un colpo al cuore. Le ha detto: ‘Mamma stai tranquilla, sto bene, non ti preoccupare. Mi hanno fermato ma la situazione è tutta da capire. La cosa importante è farti sapere che sono vivo'”.

Il futuro di Manuel

Il fratello di Pamela è stato ritrovato su un’auto rubata con la quale erano stati commessi sette furti e attualmente è agli arresti domiciliari: “Lui ci ha detto che non sapeva che l'auto fosse rubata e dei furti commessi”. Manuel è in attesa di processo e ci sono delle indagini in corso; tuttavia, i genitori hanno potuto rivederlo, dal momento che il 36enne si è affacciato alla finestra dove sta scontando i domiciliari.

“Siamo stati felici, ma il dispiacere c'è, preferivo un'altra notizia. Speriamo torni il Manuel di prima. L'ho visto provato. Si è scusato, ha detto che si è trovato in una brutta situazione, adesso vediamo come va. Mi auguro che riesca a capire che la vita è una, deve provare a risalire”, ha raccontato mamma Cinzia. Poi, l’ex Non è la Rai ha spiegato: “Lui ha i sensi di colpa, sa di aver sbagliato, si è trovato in una situazione più grande di lui e ha avuto un momento molto fragile. Non è riuscito ad essere lucido. Tanta confusione e tanti dubbi.

Io sono un po' arrabbiata, come i miei fratelli. Non ha mai risposto ai messaggi in due anni”. Infine, ha aggiunto: “Tutti possono toccare il fondo ma si puòpiù forti di prima. E tu ce la puoi fare”.