"Via, basta", "Le consiglio di tornare". Solito teatrino Corona-Berlinguer

Inizio d'anno agitato per Cartabianca, con uno scontro al fulmicotone tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona sull'ospedale dei bambini di Misurina (Belluno), che ha chiuso definitivamente i battenti lo scorso 24 dicembre. Lo scrittore e scalatore ha preso a cuore questo tema e da mesi porta avanti la battaglia (persa) per salvare l'ospedale e si è scaldato contro la conduttrice che, nel suo ruolo, ha cercato di mediare, inutilmente, fino alla minaccia di Corona di lasciare lo studio. Minaccia poi rientrata, con tanto di scuse, da parte dello scrittore.

" Il giorno 24 hanno chiuso in anticipo l'ospedale devo bambini e mentre inchiodavano le assi sulle finestre c'erano ancora bambini che mangiavano. È questo che mi addolora al momento, non l'atmosfera. Lei dopo ha l'ex ministro della Salute, il problema c'era quando c'era lui ", ha detto Corona, davanti al tentativo della Berlinguer di sollevare Speranza dal problema. La conduttrice ha sottolineato allo scrittore che quello è un ospedale provato gestito da una congregazione religiosa, che ha voluto procedere alla chiusura dell'impianto. " Se lei non mi fa parlare dei bambini malati io stacco il microfono e me ne vado via ", ha replicato Corona, alterandosi.

Davanti allo scrittore particolarmente esagitato, che ha accusato il governo Conte di aver speso i soldi per i banchi a rotelle e le "primule", Bianca Berlinguer ha tentato di riportare la calma, ottenendo solo l'effetto contrario in Corona: " Guardi che sono al limite di andarmene via. 600mila euro si potevano trovare ". Bianca Berlinguer, quindi, ha tentato di spiegare allo scrittore di aver letto alcuni articoli sulla questione proprio per sostenere l'argomento, che sempre più spesso viene portato in trasmissione da Corona. " Venga su a Misurina a vedere le mamme piangere, guardi che me ne vado. Lei ha letto quello che le fa comodo ", ha attaccato lo scrittore.