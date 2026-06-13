Bill Gates scambiato per Steve Jobs, clamorosa gaffe del TG1 ai Mondiali

Non bastava la brusca interruzione della cerimonia d'apertura, proprio durante l'attesissima esibizione di Shakira; il TG1 si è reso protagonista di un altro clamoroso scivolone in queste prime giornate dedicate ai Mondiali di Calcio. Nel corso di un servizio dedicato allo show inaugurale che si è tenuto presso lo stadio Azteca di Città del Messico, la giornalista ha elencato alcune delle molte personalità note presenti all'evento.

"Hollywood prende forma sugli spalti Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Steve Jobs, David Beckham e Tom Cruise, ma non sul cuore", è quanto viene detto durante il servizio, e un orecchio attento si è accorto subito della gaffe. Steve Jobs? La giornalista si stava sicuramente riferendo a Bill Gates, presente sugli spalti dello stadio.

Secondo il Tg1 Steve Jobs è tornato in vita per assistere ai Mondiali #FIFAWorldCup https://t.co/sCFoV4HNzl pic.twitter.com/0gx5oGKX0q — Il Grande Flagello (@grande_flagello) June 13, 2026

Gates e Jobs sono stati due volti simbolo della rivoluzione informatica globale, ma il secondo è morto nell'ormai lontano 2011 a causa di un tumore al pancreas. Impossibile, dunque, che si trovasse allo stadio.

Chiaramente l'errore ha fatto parecchio clamore, specialmente dopo l'interruzione della cerimonia d'apertura dei Mondiali. Sui social network i commenti ironici e amari si sono sprecati. "Secondo il Tg1 Steve Jobs è tornato in vita per assistere ai Mondiali", ha scritto un utente. "L'elevato livello dell'informazione in Italia", ha rincarato la dose un altro. E, ancora: "Immagina quanto devi essere fuori dal mondo per non sapere 1, per non accorgerti della castroneria 2. Da chi parla e tutti quelli in mezzo fino alla messa in onda", "L'ha visto fare capolino da una nuvoletta. C'è chi giura avesse anche un paio d'ali", e "Perché non ci sto io alla Rai e invece ci sono persone così a prendere uno stipendio?".

id="docs-internal-guid-c2ebc3b0-7fff-e32f-e7c6-69886915b521">Si è sicuramente trattato di undi distrazione, che però arriva in un momento di già fortissima polemica. Questi Mondiali non sono di certo cominciati nel migliore dei modi per il TG1.