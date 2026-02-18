Bonolis, Carlucci: che musica!

Dunque, ormai il mito che la musica in tv funziona solo a Sanremo e se c'è sfida, gara, polemica, intrugli, annessi e connessi, in questi giorni sembra definitivamente sfatato. Basta vedere la sequenza: lunedì scorso e l'altro ieri Paolo Bonolis su Canale 5 con un'infilata di super artisti che hanno preferito il palco tranquillo e dialogante di Bergamo (e di Taratata) a quello dell'Ariston ha conquistato quasi il 19 per cento di share e 2.193.000 spettatori. Sabato sera su Raiuno Antonella Clerici è riuscita nella mirabile impresa di vincere la serata con la finale di The Voice kids con uno show delicato e rasserenante e una squadra di bambini dalla voce fenomenale: 3.382.000 spettatori pari al 23.4% di share. E, proprio mentre sta per partire la sbornia di Sanremo, Milly Carlucci (nella foto) ha annunciato che a primavera riporterà su Raiuno la mitica Canzonissima, il varietà che ha segnato la storia della televisione italiana: negli anni '60 fermava in paese che si radunava intorno alla tv per seguire Mina, Corrado, Baudo, Carrà.

La Carlucci, per annunciarlo, ha pubblicato un video sulle note di Zum Zum Zum, celebre sigla dell'edizione 1968 cantata da Mina. Sarà un tuffo nel passato aggiornato al presente. Chissà se farà ancora presa nel mondo di oggi. Comunque, più musica di così...