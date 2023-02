Oltre 5.000 euro a post: ecco quanto può guadagnare Amadeus da Instagram

La visibilità gratuita a Instagram durante il festival di Sanremo non è passata inosservata. Il Codacons e l'Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi hanno presentato oggi ad Antitrust e AgCom al fine di verificare se vi sia stata pubblicità occulta o indiretta del celebre social media. La presenza di Chiara Ferragni in qualità di co-conduttrice ha sicuramente accentuato lo spazio dedicato al mondo delle piattaforme, ma a trarne vantaggio sono stati anche Amadeus e Gianni Morandi. Se il cantante può vantare circa 500 mila follower in più, il conduttore della kermesse canora ha fatto jackpot.

Amadeus e il boom su Instagram

"Io non sapevo neanche postare una foto. È stato un tentativo di Chiara e di Gianni di sboomerizzarmi, di portarmi in quel mondo lì" , l'ironia di Amadeus nella conferenza stampa di sabato scorso. Sì, perché il deus ex machina di Sanremo ha aperto il suo profilo personale durante il Festival, anzi, proprio dal palco dell'Ariston, e ha raccolto migliaia e migliaia di seguaci nel giro di poche ore. Ad oggi, può contare 1,8 milioni di follower: numeri impressionanti. Foto, video, siparietti e gag: Amadeus ha tra le mani una macchina in grado di macinare molti, molti soldi.

Il meccanismo è ormai noto a tutti: più seguaci si hanno, più importanti sono gli introiti per i post pubblicizati, gli adv. Un ritorno economico a dir poco considerevole: secondo quanto stimato dall’Instagram Money Calculator di InfluencerMarketingHub.com, Amadeus potrebbe guadagnare tra tra 3.684 e 6.140 dollari a post. Cifre esorbitanti: come evidenziato dal Corriere della Sera, con la media di 4.583,5 euro a post e un ritmo di 21 post ogni dieci giorni, il conduttore di casa Rai potrebbe mettersi in tasca più di 3,5 milioni di euro nel giro di un anno.

Sono molte le variabili di cui tenere conto, a partire dal tipo di contratto stipulato con i vari brand. Il guadagno che deriva dai profili Instagram dipende da una serie di fattori: dal numero di seguaci al numero di interazioni, passando per i commenti e così via. La Ferragni ne sa qualcosa - ogni suo post vale circa 50 mila euro - ma lei lo fa di professione. Resta da capire se anche "Ama" deciderà di tuffarsi nel mondo delle piattaforme in pianta stabile e, soprattutto, se proverà a monetizzare il boom legato al Festival.