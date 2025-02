C’è posta per te, Donato non perdona la figlia. La moglie: "Mi ha aggredita"

Donato e Mirella

Tra le storie che hanno maggiormente interessato il pubblico di C'è Posta per Te sabato 1 febbraio c'è stata quella di America, che ha chiamato la redazione del programma per provare a riallacciare i ponti con suo padre Donato, che non vede e non sente da 7 anni. America si è presentata in studio con suo marito Gennaro e ha accusato il padre di aver tagliato i rapporti con lei su indicazione della moglie Mirella. La donna, infatti, pare non accetti America ma solo successivamente viene svelato l'antefatto che ha portato il padre e la figlia a separarsi.

" Da quanto è entrata Mirella nella tua vita, è cambiato tutto. Tu sei cambiato verso di noi ", ha detto America quando Maria De Filippi ha svelato chi c'era dall'altra parte della busta a Donato e Mirella, arrivati insieme in studio senza sapere chi li aveva mandati a chiamare, probabilmente solo immaginandolo. " Mi avete accusato di avervi truffato, sai che non l'avrei mai fatto. So che soffri come soffro io, abbiamo lo stesso sangue. Se Mirella non mi accetta, perché non puoi continuare a essere mio papà? ", ha continuato America, ignorando completamente la donna che in quel momento era seduta accanto a sua padre. Alla base di tutto c'è la richiesta da parte di America di intestare al padre un contratto telefonico a causa di alcuni debiti. Donato si è prestato a farle da garante ma poi sono insorti ulteriori problemi e da quel momento i rapporti si sono rotti del tutto.

America ha dichiarato che Mirella, quando sono sorti i problemi, le avrebbe detto: " Sei la rovina di tuo padre ". Ma Mirella nega tutto: " America dice bugie. Non è vero che non voglio che la frequenti ". La ragazza ha sostenuto di essere stata felice quando suo padre ha incontrato Mirella, " ti ho sempre accettata e trattata bene. Voglio chiederti perché non vuoi che io abbia contatti con mio padre ". Ma anche in questo caso Mirella ha smentito la versione di America: " Non ci ha mai rispettati, è gelosa, mi ha aggredita e offesa. Si metteva in mezzo ".

Mi hai ferito, la mia ferita è profonda e lunga, non è facile. Sono rimasto deluso, devi rispettare mia moglie

Nel momento di decidere, Donato, che qualche minuto prima aveva rivelato che per colpa di sua figlia aveva rischiato di separarsi da Mirella, ha chiuso la busta: "". Nessuna seconda possibilità per America, che è tornata a casa in lacrime.