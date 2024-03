Calci e pugni all'auto: Josh Rossetti contro Massimiliano Varrese dopo il GF

Caos dopo la finale del Grande Fratello. Anche quando cala il sipario su una trasmissione così discussa, in un modo o in un altro, se ne continua a parlare. Così, proprio ieri sera, poco dopo la proclamazione di Perla Vatiero a vincitrice di questa diciassettesima edizione del reality, fuori dagli studi Voxson si è sfiorata la rissa. I protagonisti? Josh Carter Rossetti, il fratello di Greta Rossetti, e l’ultimo classificato della finalissima, Massimiliano Varrese.

Cosa è successo tra Rossetti e Varrese

È ormai virale sin dalle prime ore di questa mattina il video in cui si vede Rossetti perdere completamente la calma dopo la finale del “papà” di tutti i reality. In particolare, lo si vede inveire contro un’auto dai vetri oscurati, dentro la quale vi sarebbe stato il Carramba Boy. Nel filmato in rete, si vede il fratello di Greta prendere a pugni il muro e tirare parecchi calci ad una porta; il tutto dinanzi ad un gruppo di persone, tra queste anche la vincitrice Perla Vatiero e il suo Mirko Brunetti che continuavano a scambiarsi baci e coccole.

In che senso tra Josh e Varrese c’è stata una rissa #GrandeFratello pic.twitter.com/jmcVT5oyN5 — Daniele (@__Clemens_) March 26, 2024

Josh Rosetti is the new Oriana Marzoli #GrandeFratello pic.twitter.com/pJcKHr47ra — JULI (@Xiooxiob) March 26, 2024

Una rabbia incontenibile che poi, lo ha spinto a rivolgersi verso l’auto con a bordo Massimiliano Varrese, iniziando a tirare pugni al finestrino, con la pretesa che l’ormai ex inquilino scendesse, mentre in molti cercavano di allontanarlo. Come se non bastasse, Rossetti avrebbe anche spintonato la fidanzata Monia La Ferrera, l’ex concorrente del Grande Fratello ed ex compagna di Varrese, che stava tentando in tutti i modi di calmarlo.

Il motivo della furia del fratello di Greta

In molti si staranno chiedendo cosa avrà fatto scatenare l’ira di Josh. A fare un po’ di chiarezza sulla vicenda ci ha pensato Stefano Miele, durante una diretta Instagram subito dopo la finale. A quanto pare, il motivo potrebbe ricondursi alla relazione tra Josh e Monia, che Varrese (ex compagno di Monia) avrebbe scoperto soltanto ieri sera. È per questo che, una volta venutone a conoscenza, l’attore avrebbe iniziato ad applaudire verso la ragazza.

Così, dinanzi a questo atteggiamento, il fratello di Greta Rossetti avrebbe perso totalmente la pazienza, reagendo nel modo in cui mostrano i video. Un comportamento che lo stilista sui social ha condannato: “Avete sentito cosa è successo? In pratica Massimiliano ha iniziato ad applaudire verso Monia dicendo ‘brava, brava, brava’ e Josh si è arrabbiato. Però posso dire una cosa io? Non c’è giustificazione a tutto questo.