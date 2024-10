"Capelli caduti, quando sono andata a lamentarmi mi hanno aggredito": bufera su Federico Fashion Style

Ascolta ora 00:00 00:00

Federico Fashion Style torna nuovamente al centro delle polemiche per ciò che accade tra le pareti del suo salone di bellezza: dopo la bufera scatenata dalle lamentele dei clienti per i prezzi eccessivamente alti dei servizi offerti, ora in rete tanti iniziano a esprimere malcontento per i trattamenti ricevuti.

Tra coloro i quali lamentano danni ai capelli e risultati non proprio all'altezza delle aspettative, c'è qualcuno a cui è andata pure peggio. Come spiegato a Striscia la Notizia da Nora Amile, ex pupa della trasmissione televisiva La Pupa e il Secchione, la sua esperienza traumatica sarebbe andata ben oltre l'aspetto squisitamente estetico. La 44enne ha spiegato all'inviata del Tg satirico Rajae Bezzaz la vicenda che l'ha vista involontaria protagonista nel salone del celebre hair stylist.

" Mi hanno fatto la cheratina dicendo che sarebbe andato a togliere il crespo e che i capelli sarebbero sembrati più lunghi", ha raccontato l'ex pupa. " Ma me li hanno decolorati talmente tanto che quando sono uscita da là erano crespi bianchi ", ha proseguito. "Quando mi sono svegliata a casa il giorno dopo i miei capelli erano cortissimi ". La situazione l'aveva portata ad andare a chiedere spiegazioni in salone, ma quel giorno Federico non c'era: "Trovo Giorgio, il suo assistente: dopo avermi insultata, ha preso le mie cose e voleva sbattermele in mezzo alla strada. Poi mi ha buttato per terra e mi ha dato un calcio sull'anca".

Il problema è che quello di Nora Amile non sarebbe un caso isolato, come riferisce Striscia, che ha proposto alcuni spezzoni di filmati di clienti non soddisfatte del risultato e anzi risultate danneggiate. "Cominciano a cadere tutti ", spiega una cliente del salone, mostrando delle ciocche che si staccano facilmente dal cuoio capelluto. "Chi ha intenzione di andare lì deve sapere benissimo a cosa deve andare incontro" , avvisa un'altra ragazza.

A questo punto Rajae Bezzaz decide di chiedere chiarimenti direttamente a Federico. " Purtroppo c'è un sacco di gente anche online che si lamenta" , spiega l'inviata, " c'è anche chi viene da Napoli, una l'hai trattata tu, mi sa che te la ricordi ". Si tratta di Nella, una signora in sedia a rotelle insoddisfatta del trattamento ricevuto: a causa delle extension, la signora lamenta di aver dovuto sopportare dei "dolori atroci" .

Sempre più nervoso, Federico invita Rajae Bezzaz a uscire dal salone, ma lei lo attende al varco per comprendere cosa è accaduto a Nora Amile. "Dai, ci ho il treno, sai che me frega a me di Nora Amile. Ma chi è? Ha un follower… Ha più follower mia figlia" , attacca l'hair stylist. Per quanto concerne la presunta aggressione all'ex pupa, il 35enne non ha dubbi: " Se uno fosse aggredito, scatterebbe una denuncia di quelle importanti" .

"Lei ha denunciato" , replica l'inviata.

"Può fare quello che le pare, Giorgio farà la sua controdenuncia

"Oltre ad aver fatto La Pupa e il Secchione che io ancora non ero nato, è una povera sfigata, non se la in....la nessuno"

", risponde Federico che conclude in modo ancora più polemico, convinto del fatto che la 44enne abbia agito in quel modo perché in cerca di visibilità: