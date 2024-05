"Sto attraversando una tempesta". Lo sfogo social di Federico Fashion Style

A pochi giorni di distanza dall'aggressione subita in treno, Federico Fashion Style è tornato a parlare sui social network. Attraverso la sua pagina Instagram, il parrucchiere dei vip ha risposto alle domande dei suoi follower parlando del difficile momento che sta vivendo.

Lo scorso fine settimana Federico Lauri, questo il vero nome dell'hair stylist, è stato ospite di Verissimo e a Silvia Toffanin ha rivelato di vivere in uno stato di profonda agitazione da quando ha subito un'aggressione omofoba due settimane fa, mentre si trovava a bordo di un treno. "Mi sono sentito umiliato. La mattina ho un po' di ansia quando esco, la sera ancora non sono uscito. Mi sento sempre osservato dalla gente", ha raccontato in studio, parlando anche della complicata separazione dall'ex moglie, dalla quale ha avuto una figlia.

Il difficile momento personale

A pochi giorni di distanza dall'ospitata televisiva, complici le tante domande dei suoi fan, Federico Fashion Style ha deciso di parlare apertamente ai suoi seguaci su Instagram, sfogandosi per la situazione. "E' un momento un po' particolare della mia vita. Sto attraversando una tempesta, cerco sempre di metterci il sorriso, ma non sempre riesco a fingere, ci sono alcune cose che proprio non riesco a capire e non riesco a superare!", ha scritto sul web Federico Fashion Style, proseguendo: "La vita è bella e va goduta, tutto ciò che ti viene sottratto deve essere riavuto con gli interessi. Come quelli che se ne sono approfittati, devono ripagare tutto al quadruplo! Purtroppo, buono sì, ma non scemo". Con le sue parole l'hair stylist sembra riferirsi alla separazione e all'ex moglie, ma su questo punto Lauri non ha dato ulteriori spiegazioni.

La separazione e la figlia Sophie

Attraverso la sua pagina personale, sempre rispondendo ai fan, il parrucchiere delle star ha preferito rivelare che sta cercando di fare pulizia nella sua vita tra le persone che lo circondano, nel tentativo di poter tornare a sorridere: "Sto cercando di tagliare tutti i rami secchi che mi stanno vicino. Una volta fatto, tornerò a fiorire anche io". Il suo unico pensiero rimane la figlia, Sophie Maelle avuta dall'ex compagna Letizia, che però - a causa della separazione dell'ex moglie - riesce a vedere molto poco. "L'unica persona che non potrà mai tradirti è un figlio. L'amore che ho per lei è indecifrabile.