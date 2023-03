Cattelan e il vincitore di Masterchef mangiano cavallette: scoppia la polemica

Gli insetti arrivano anche a Stasera c'è Cattelan, programma in onda su Rai2. Ospite della puntata il neo vincitore di Masterchef Italia Edoardo Franco, che si è trovato a dover fare conti con l'ingrediente culinario più controverso del momento, vale a dire gli insetti commestibili.

Nel corso della trasmissione, infatti, sono state servite a mo' di aperitivo delle cavallette, che Franco e Cattelan hanno assaggiato insieme per la prima volta. Risate, umorismo, ma alla fine lo spettacolo andato in scena a Stasera c'è Cattelan non pare aver suscitato grande entusiamo sui social, considerati i commenti.

Cavallette in tv

Portate in tavola le cavallette, è partita la sfida. Indossati un paio di guanti neri, Alessandro Cattelan ha preso uno degli insetti, portandoselo davanti agli occhi con aria poco convinta. "Ma tu li hai mai mangiati? ", ha chiesto il conduttore all'ospite. " No, posso? ", è stata la risposta di Edoardo Franco. " Certo, abbiamo larve, cavallette, il meglio del meglio! ", ha replicato con ironia Cattelan.

Detto fatto, entrambi hanno assaggiato gli insetti dopo un veloce "cin cin". Cattelan ha masticato lentamente il boccone, con sguardo assorto, e poi ha commentato: " Sembra quando lasci aperte le gallette e poi diventano un po'... ". Il vincitore di Masterchef Italia, invece, ha dichiarato di trovare la cavalletta un po' pastosa. Alla fine, tuttavia, i due hanno si sono trovati d'accordo, affermando: " Non è male dai ".

Un siparietto divertente, che avrebbe dovuto suscitare quantomeno simpatia. Il risultato, però, non è stato proprio questo. Pubblicato sul profilo Instagram di Alessandro Cattelan, il video ha ricevuto diversi commenti negativi da parte di utenti stanchi di sentir parlare di insetti commestibili.

La polemica social