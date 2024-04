Che fine ha fatto Kledi Kadiu, il ballerino di Maria De Filippi

Sono trascorsi trent’anni da quando Kledi Kadiu è apparso per la prima volta nel piccolo schermo, conquistando in breve tempo il cuore di milioni di italiani; adesso, vive la sua vita felice e sereno insieme alla moglie Charlotte Lazzari e ai figli, Lea e Gabriel, lontano dagli schermi. Kledi, però, rimarrà sempre un volto noto nel mondo della danza e della tv.

Chi è Kledi Kadiu

Classe ’74, Kledi Kadiu è nato a Tirana, in Albania il 7 aprile. Giovanissimo, entra all’Accademia Nazionale di Danza, dove ha conseguito il diploma nel 1992. È nello stesso anno che entra a far parte del Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera della capitale albanese, dove ha ricoperto ruoli solistici in importanti balletti di repertorio, come Lo Schiaccianoci, Don Chisciotte, Giselle, Cloe e Dafni.

Alla ricerca della fortuna, si imbarca su una “carretta del mare” e giunge in Italia, dove, una volta arrivato (come viene raccontato nel docu-film La Nave Dolce) viene rispedito indietro. Tuttavia, Kledi non si ferma e, in breve tempo, riesce a coronare tutti i suoi sogni.

Il successo e la passione per la danza

Era il 1996, quando arrivò la sua prima esperienza televisiva; l’anno successivo, divenne primo ballerino nei programmi di punta di Canale 5, Buona Domenica, C’è Posta Per Te e Amici di Maria De Filippi. Come se non bastasse, nel 2005, insieme a Laura Chiatti, inaugura la sua prima esperienza cinematografia con il film Passo a due (regia di Andrea Barzini e coreografie di Mauro Mosconi), a cui è seguito il film La cura del gorilla con Claudio Bisio (regia di Carlo Sigon). E ancora, nel 2006, diventa il protagonista della fiction, in onda su Rai Uno, Ma chi l’avrebbe mai detto (regia di Giuliana Gamba, con Ornella Muti e Katia Ricciarelli).

Nella stagione teatrale 2007-2009, invece, è protagonista in Giulietta e Romeo di Fabrizio Monteverde con il Balletto di Roma. Sino a diventare uno dei docenti del talent di Maria De Filippi, dal 2013 al 2017. L’amore e la passione per la danza, infatti, non sono mai svanite nella vita di Kledi e, per questo, è sempre impegnato nella divulgazione dell’Arte della Danza tenendo Stages e Workshop in tutta Italia.

L'amore per la famiglia

Nel 2016, Kledi diventa papà della meravigliosa Lea e, due anni più tardi, convola a nozze con la compagna (e collega) Charlotte Lazzari. Nel 2021 è arrivato Gabriel, nato, purtroppo, con una grave malattia, la meningo-encefalite. “Non c'è niente di più speciale di diventare padre nella vita di un uomo”, aveva rivelato poche settimane fa, nel salotto di Silvia Toffanin, a Verissimo.

Poi, a proposito del piccolo Gabriel, aveva aggiunto: “La sua gioia di vivere mi da la forza. Lui mi sta insegnando che bisogna prendere la vita per come viene e andare avanti come delle persone normali. Charlotte è la mamma lei è il pilastro della casa e Lea è una sorella maggiore fantastica”.

Insomma, ad oggi Kledi sembra voler tenersi lontano dal piccolo schermo – eccetto che per qualche apparizione in veste di giudice nel pomeridiano di Amici – dedicando tutte se stesso allae all’