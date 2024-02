Che fine hanno fatto i vincitori di MasterChef delle passate edizioni

Giovedì 29 febbraio in prima serata su Sky Uno e in streaming solo su Now Tv andrà in onda la finale della tredicesima edizione di MasterChef in cui i 4 finalisti Antonio Mazzola, Eleonora Riso, Michela Morelli e Sara Bellinzona si contenderanno il titolo di uno dei reality più seguiti della televisione italiana. Giunta alla sua tredicesima messa in onda, infatti, MasterChef Italia è uno show che ha sempre ottenuto un largo consenso da parte di pubblico e critica e negli anni ha incoronato chef che sembravano destinati a compiere grandi progetti nel mondo della cucina. Ma che fine hanno fatti i vincitori delle passate edizioni?

Tutti i vincitori di MasterChef: ecco cosa fanno oggi

Spyros Theodoridis

Spyros è senza dubbio entrato nella leggenda, dal momento che è stato il primo chef a essere incoronato vincitore nell'edizione italiana di MasterChef. La vittoria l'ha portato a sperimentare molte realtà diverse. Dapprima ha aperto il 1495 Restaurant in provincia di Reggio Emilia, poi si è dato alla scrittura di libri e non ha lesinato nemmeno sulla sua partecipazione in tv. È stato il volto di programmi di cucina per bambini ed ha condotto il programma Sai cosa mangi, andato in onda su Rete 4. Oggi continua a lavorare nel mondo della cucina, come consulente e personal chef.

Tiziana Stefanelli

Tiziana Stefanelli ha sorpreso tutto il pubblico di MasterChef per via dei suoi studi e della sua carriera in ambito legale. La vittoria alla seconda edizione dello show televisivo l'ha spinta a inseguire il sogno di aprire un ristorante a Roma, Nest, che però ha chiuso i battenti poco dopo, soprattutto perché la Stefanelli ha preferito seguire da una parte il mondo dell'editoria, pubblicando un libro di ricette che ha trovato la sua casa in Rizzoli, sia tornando in televisione. È apparsa sia in Cuochi e Fiamme, su La7, sia a La prova del cuoco, su Rai 1. Attualmente la donna, che ha anche ripreso la professione di avvocato, vive a Singapore.

Federico Ferrero

Terzo MasterChef d'Italia, Federico Ferrero ha continuato a presentare al suo "pubblico" un tipo di cucina che andava di pari passo sia con la consapevolezza alimentare (e, dunque, con la salute), sia con il mondo dell'editoria. Nel 2021 ha ottenuto la presidenza di Torino-Piemonte World Food Capital, ha fatto una tournée con lo spettacolo dal titolo In principio era il brodo e, soprattutto, firma per La Stampa, la rubrica dal titolo Doctor Chef.

Stefano Callegaro

Molti si ricordano di Stefano Callegaro soprattutto per lo "scandalo" che Striscia la notizia ha portato in superficie, asserendo che lo chef aveva lavorato già come cuoco prima della sua esperienza nel quiz televisivo, smentendo perciò quello che il professionista dell'arte culinaria avrebbe dichiarato nel momento delle riprese di MasterChef. Proprio con il programma di Ricci ha avuto un lungo dibattimento, soprattutto perché secondo Stefano Striscia la notizia aveva rovinato la sua immagine. Dopo la sua vittoria, comunque, Callegaro ha scritto due libri, il primo Alla ricerca del gusto, è uscito nel 2015 con Rizzoli. Il secondo, invece, ha visto la luce nel 2021 con Fefé Editore e si intitola Zenzero & melissa. Storie di cibo in viaggio con lo chef. Ancora oggi è uno chef professionista.

Erica Liverani

La vincitrice della quinta edizione di MasterChef, Erica Liverani, è stata una concorrente che è piaciuta molto al pubblico: sia per la sua passione e la determinazione che l'ha spinta ad abbandonare un lavoro sicuro per tentare di seguire la sua passione, sia perché all'interno degli episodi della sua edizione ha trovato anche l'amore con Lorenzo De Guio, che era arrivato con lei fino alla semifinale. Oggi gestisce Raflò, che ha una sede a Racenna e uno a Savarna. Ha scritto anche il libro dal titolo Erica, amore e fantasia. Ricette della mia cucina e della mia campagna.

Valerio Braschi

Vincitore della sesta edizione di MasterChef, che all'epoca era ancora guidata da Joe Bastianich, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Carlo Cracco, Valerio Braschi continua ad essere molto attivo nel mondo della cucina. È infatti Executive Chef al Vibe Restaurant, un ristorante nel cuore di Milano che promette ai suoi commensali sapori forti e decisi, in cui c'è una guerra continua allo spreco. Stando a quello che si legge su Il corriere della sera nel 2021 è stato eletto Giovane Chef 2021 da Le guide de L'Espresso.

Simone Scipioni

Marchigiano classe 1996, Simone Scipioni è lo chef che è riuscito a vincere la sua edizione dello show culinario grazie anche solo al suo antipasto intitolato Guarda come vongolo. Dopo la sua vittoria e per qualche anno è stato chef managar al ristorante Locanza Fontezoppa a Civitanova Marche, una struttura che aveva anche delle camere in cui alloggiare. Oggi, stando anche a quanto si vede sul suo account Instagram, Simone Scipioni è anche Sommelier Ais e propone ricette online.

Valeria Raciti

Siciliana fino in fondo all'anima, Valeria Raciti è stata la vincitrice dell'ottava edizione di MasterChef, in cui non ha solo messo in mostra le sue abilità in cucina, ma anche il suo carattere molto emotivo, che l'ha portata spesso a mostrare lacrime di frustrazione (e non solo) davanti alla macchina da presa. Dopo la vittoria e dopo aver intrapreso un viaggio intorno al mondo per cercare nuove ispirazioni e nuovi sapori, la Raciti ha dapprima pubblicato un libro dal titolo Amore curiosità istinto. La mia cucina felice, e poi ha scelto di aprire un proprio canale Youtube dove mostra e insegna ricette che danno slancio alla sua verve creativa.

Antonio Lorenzon

Antonio Lorenzon è stato senza dubbio uno dei concorrenti più amati di tutta la storia di MasterChef: questo soprattutto per la sua costante allegria, per quella sua capacità di vedere davvero il bicchiere sempre mezzo pieno. Un concorrente, dunque, che portava il buon umore in uno show che molto spesso si basa soprattutto sulla tensione e l'ansia di sbagliare. Come molti altri vincitori di MasterChef, anche Lorenzon ha pubblico un libro (Una cucina diversa - 8 menu per ricevere con stile) e la sua partecipazione al programma è stata resa indimenticabile dalla proposta di matrimonio, fatta al suo compagno subito dopo la proclamazione finale. Oggi Antonio Lorenzon è felicemente sposato e lavora come chef a domicilio e sui suoi account social. Era presente anche nel dietro le quinte dell'ultimo Festival di Sanremo.

Francesco Aquila

Chi non si ricorda di "Zio Bricco!"? L'espressione che ha aiutato Francesco Aquila ad arrivare in cima alla decima edizione di Masterchef è stata utilizzata anche come titolo del libro che il vincitore ha scritto con Baldini+Castoldi e che si intitola proprio My way. Zio Bricco che ricette! Lo chef è poi apparso sul canale del digitale terrestre Food Network con il volo dell'aquila, un programma in cui vengono messi a confronto due piatti e due drink di due concorrenti diversi. Inoltre ha sostituito Simone Rugiati alla guida di L'Italia a morsi al ristorante.

Tracy Eboigbodin

Vincitrice dell'edizione di MasterChef del 2022, Tracy Eboigbodin si è distinta nella sua "annata" grazie alla capacità di creare un mix pressoché irresistibile e variegato tra le sue origini nigeriane e la sua appartenenza all'Italia. Dopo aver scritto un libro dal titolo Soul Kitchen - Le mie ricette per nutrire l'anima, Tracy ha continuato a lavorare nel mondo della cucina come consulente o partecipando a kermesse culinarie in cui dare sfogo alla sua creatività e al suo pensiero. In una recente intervista ha dichiarato di non lavorare in una cucina fissa e di non essere ancora riuscita a realizzare il suo sogno di aprire un ristorante di sua proprietà nella sua stessa casa.

Edoardo Franco

Edoardo Franco è stato uno di quei concorrenti di MasterChef che, sin dalle audizioni, ha dimostrato di avere le carte in tavola per poter vincere il programma. Cuoco eclettico, dalla personalità prorompente che gli ha permesso di suscitare immediatamente le simpatie e l'empatia del pubblico, Edoardo ha avuto anche la fortuna di avere un look pressoché unico, una miscela tra anni '70 e indie che lo ha reso riconoscibile e, per questo, indimenticabile. A seguito della sua vittoria nella dodicesima edizione di MasterChef, Edoardo ha pubblicato un libro con Baldini+Castoldi, che porta il titolo di Daje - La mia cucina senza confini. Inoltre lo chef è molto attivo sui suoi canali social, dove continua a proporre ricette e lezioni di cucina uniche.