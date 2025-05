"Mi sento di farlo". Joelle di Affari tuoi accetta l'offerta ma perde centinaia di migliaia di euro

Ascolta ora 00:00 00:00

Joelle M'Bra, una delle concorrenti più apprezzate di Affari tuoi, è stata estratta per questa puntata con Stefano De Martino. Ha 29 anni, studia psicologia, ma è anche una giocatrice di pallavolo. È arrivata nella trasmissione di Rai Uno a fine aprile e meno di un mese dopo si è trovata a giocare per vincere 300mila euro. Alta quasi 181 cm ha giocato sia in serie A2 che in serie B1. È nata l’8 marzo del 1996 a Rossano Calabro e ha conseguito la laurea in Psicologie Sociali. Partecipa con il suo comapagno Filippo Cecchetti, rugbista. Fin dal suo arrivo è stata soprannominata "Nina Simone" da Stefano De Martino.

Alla prima richiesta del dottore, Joelle ha rifiutato 32mila euro continuando a giocare con la consapevolezza di avere un tabellone decisamente favorevole con gran parte dei premi rossi a sua disposizione. Ha rifiutato anche la seconda proposta da 32mila e anche quella successiva da 45mila, contando sulle possibili vincite da 50mila, 75mila e 300mila. Nel momento in cui il Dottore le ha proposto 50mila euro, le certezze di Joelle dal Veneto hanno vacillato e dopo un lungo ragionamento ha deciso di rifiutare l'assegno e di andare avanti, con il rischi di tornare a casa con 5 o 50 euro.

L'apertura del pacco con i 50mila e i 75mila ha riportato l'offerta del Dottore a 32mila euro, che dopo numerosi tentennamenti è stata accettata da Joelle, anche su pressione del suo fidanzato, che avrebbe voluto accettare i 50mila euro. Ma il gioco è a volte tiranno e stavolta ha fatto un tiro mancino alla concorrente, che nel suo pacco aveva 300mila euro.

Quel pacco, Joelle era riuscita a pescarlo nel mucchio cambiando il suo dentro il quale c'erano 20mila euro. Il suo istinto l'aveva guidata alla scelta giusta ma la paura di tornare a casa con 50euro le ha fatto intraprendere la strada della prudenza.