Chi è Marco Briano il super campione di Sarabanda che ha vinto 176 mila euro

Ha conquistato il pubblico con la sua velocità, la sua precisione musicale e una calma da vero stratega. Marco Briano, soprannominato “Scacco Matto”, è il grande vincitore del Torneo dei Campioni di Sarabanda, andato in onda in prima serata su Italia 1 il 9 e 10 settembre, con la conduzione storica di Enrico Papi.

Originario di Savona, Briano ha dimostrato fin da subito di essere uno dei concorrenti più forti mai visti nel celebre quiz musicale. Con la vittoria finale, ha portato a casa un montepremi complessivo di 176.000 euro.

La sfida decisiva: 10x60 contro Gengis Khan

Già vincitore dell’edizione del 28 agosto, in cui aveva incassato 126.000 euro, Marco Briano ha affrontato il gioco finale del Torneo dei Campioni contro un altro veterano del programma: Francesco Gruosso, conosciuto come “Gengis Khan”.

Nel temuto 10x60, versione potenziata del classico 7x30, Briano è riuscito a riconoscere 9 canzoni su 10, aggiudicandosi il premio di serata di 50.000 euro. Solo un brano gli ha impedito di raddoppiare la cifra: Echi di infinito di Antonella Ruggiero, che sarebbe stato il colpo da 100mila. Ma anche senza l’en plein, il risultato resta eccezionale.

Ma chi è davvero “Scacco Matto”?

Marco Briano ha 26 anni, è nato e vive a Savona. Tifosissimo del Genoa, è anche un grande appassionato di ciclismo, tanto che sogna un giorno di seguire il Tour de France in camper, tappa dopo tappa. Diplomato in ragioneria informatica, nella vita di tutti i giorni lavora come revisore contabile di condominio, ma è nel mondo della musica che esprime tutta la sua passione: ha studiato pianoforte e canto e possiede l’orecchio assoluto, una dote rara che gli permette di riconoscere ogni nota a colpo sicuro.

Il soprannome “Scacco Matto” gli è stato dato proprio da Enrico Papi, colpito dalla sua abilità nel gioco degli scacchi, in cui Marco è qualificato a livello nazionale. Una mente lucida e calcolatrice, capace di risolvere quiz musicali come se fossero partite a scacchi.

Il campione che ha conquistato Sarabanda

In una trasmissione che ha fatto la storia della TV italiana e che negli anni ha visto passare campioni leggendari come Tiramisù,

, Marco Briano si è ritagliato untra i grandi nomi di Sarabanda. Con i suoi 176mila euro vinti, è uno dei concorrenti più vincenti di sempre.