Chi è Sarafine, la vincitrice di X Factor 2023 del team Fedez

Sarafine è la vincitrice di X Factor. È andata in onda ieri sera, 7 dicembre, la finale del talent targato Sky che quest’anno ha avuto un’edizione parecchio movimentata. A trionfare è stata Sara Sorrenti, in arte Sarafine, la cantante del team di Fedez che si è contesa la vittoria con gli Stunt Pilots. Al terzo posto, invece, Il solito Dandy e al quarto Maria Tomba.

Chi è Sarafine

Classe ’89, Sara è nata in Calabria, a Vibo Valentia. La 34enne del team di Fedez oggi vive a Bruxelles e da sempre ha avuto un grande amore: la musica. È proprio per la musica che ha lasciato il suo lavoro da assistente amministrativa; così, si è licenziata dall’azienda in cui lavorava per dedicarsi completamente al suo sogno. Artista poliedrica, Sarafine è in grado di unire più stili musicali: tecno, dubstep, drill, trap e pop. Nei suoi brani, non manca mai un tocco di originalità ed è in grado di fare tutto da sé; infatti, Sara scrive, canta, produce e suona. Insomma, la sua performance è sempre una garanzia, oltre che un’esibizione che le permette di mostrare il suo essere completa.

La 34enne scrive sia in italiano che in inglese e il suo inedito con cui si è presentata alle Audition è Malati di gioia. “Le sue melodie seguono armonie e sonorità inquiete che trasmettono un forte desiderio di rottura dalla monotonia della vita di tutti giorni, esprimono la necessità di deviare da un universo fatto di prevedibilità e rigore, per arrendersi all’incertezza, grande fonte di paure ma soprattutto di speranze”, ricorda la trasmissione. Il suo primo fan in assoluto, inoltre, è il fratello, sempre presente nel corso dei live tra le prime file a dare sostegno e manforte alla sorella, urlando dalle prime file: “Vai Saraaaaa!”.

La finale di X Factor

Dal primo giorno Sara ha conquistato tutti, ottenendo subito 4 sì alle audition, con il suo inedito, Malati di gioia. Ai bootcamp si è presentata con il brano The House of the Rising Sun di The Animals; agli Home Visit, invece, con una canzone di Sting, Desert Rose. A seguirla in questo percorso è stato Fedez che, standole vicino, è riuscito a portarla fino alla serata finale dove ha incantato il pubblico con i brani Eleanor Rigby dei The Beatles, Get Up, Stand Up di Bob Marley and The Wailers, Tutto il resto è noia di Franco Califano e, infine, con il suo inedito.