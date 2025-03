"La chiama mer... e poi basta un aereo". Così Javier smaschera Lorenzo al Grande Fratello

Lorenzo Spolverato

Lorenzo Spolverato è stato il primo concorrente del Grande fratello a raggiungere la finalissima con oltre un mese d'anticipo. In questo periodo è immune alle nomination e viene di fatto sottratto al giudizio del pubblico. Si potrebbe pensare che sia il più popolare tra i suoi compagni di avventura ma così non è, come dimostrano i messaggi dei telespettatori, indignati per il comportamento che il modello sta tenendo con Shaila Gatta, sua fidanzata o presunta tale, e con gli altri concorrenti, in particolare Helena Prestes. Soprattutto la brasiliana sembra creargli molto nervosismo per la sua sola presenza, gli scatti d'ira quando è tornata in Casa dopo l'eliminazione se li ricordano bene i telespettatori, così come quelli di pochi giorni fa contro Gatta.

Ma ora con l'ex velina i rapporti sembrano essere tornati in pace. Tutto risolto, quindi? Non proprio, perché i dubbi sulla sua sincerità aleggiano sia fuori che dentro la Casa. A farsi portavoce del parere di molti è stato Javier Martinez, fidanzato di Helena, il quale si è detto dispiaciuto che la brasiliana ha sprecato il tempo della gita all'esterno per litigare con Shaila e Lorenzo piuttosto che godersi quella giornata con lui. " Che senso ha combattere contro i mulini a vento. Se ne valesse la pena starei davanti a lei, neanche dietro ad aiutarla. Davanti. Ma sono persone di cui non me ne frega veramente un cazzo. È una cosa (il rapporto tra Shaila e Lorenzo, ndr) in cui è palese che c'è un copione, che senso ha cercare la verità ", ha detto il pallavolista argentino al conduttore durante la diretta.

" Guarda alla fine i fatti, chi sta piangendo disperata? Lei. Io sono su un altro livello rispetto a quegli insulti e a quelle litigate, non mi rappresentano in niente. Non voglio essere paragonato, né accostato a uno (Lorenzo, ndr) che prende a calci le cose e chiama ‘merda' la sua fidanzata ", ha detto ancora Javier. Il pallavolista ha poi spiegato in modo chiaro, davanti a tutti, il motivo per il quale non è intervenuto in sua difesa, non mancando di attaccare ancora Lorenzo: " Ho un'idea dell'amore diversa dalla loro. Per quanto possa essere arrabbiato, non chiamerei mai merda la mia compagna. E la mia compagna, per quanto possa essere arrabbiata, non mi chiama ‘compagno di merda' ".

Basta un aereo per rimettervi insieme

E poi l'ultima stoccata a Lorenzo, evidentemente infastidito di sentirsi dire quelle cose in faccia: "". Grandi applausi per l'argentino e bocca asciutta per il modello, che da quando è nella Casa ha rincorso il consenso e cercato spasmodicamente le attenzioni delle telecamere.