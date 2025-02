Cuscini in piscina e furia contro Shaila: Lorenzo fuori controllo al Grande Fratello

Lorenzo Spolverato

Gli scatti d'ira di Lorenzo Spolverato iniziano a preoccupare gli inquilini della casa del Grande fratello. Il concorrente, primo finalista in assoluto di questa edizione, nelle ultime ore ha avuto un'esplosione di rabbia nei confronti di Shaila Gatta, forse sua fidanzata, per questioni di gelosia. Sono stati momenti di forte agitazione nella Casa quando Lorenzo, nella notte, ha iniziato a strappare via dall'armadio alcuni fogli, a lanciare oggetti e a sbraitare contro Shaila. Una sceneggiata in piena regola, che per alcuni degli inquilini potrebbe essere solamente esibizionismo da parte del concorrente, alla continua ricerca dei riflettori e delle attenzioni del conduttore, per essere considerato durante la diretta.

Quel che è apparso sotto gli occhi di tutto è che Lorenzo abbia perso il controllo nell'ennesima esplosione di rabbia, usando come pretesto la presunta gelosia di Shaila nei confronti di Chiara Cainelli. Tra le due si è instaurato un rapporto particolarmente stretto, sono molto legate e confidenti all'interno della Casa, ma lo sono anche Cainelli e Spolverato e, secondo lui, questo darebbe fastidio a Gatta. Lei respinge con forza le accuse del fidanzato, forse ex ma non si è capito, nega qualunque forma di gelosia nei confronti di Chiara e si dice ferita dai dubbi che il fidanzato nutre nei suoi confronti. " Mi fa passare per gelosa di te. Se tu ci avessi creduto, avrebbe compromesso anche la nostra amicizia. Io non sono mai stata gelosa di te, ma solo del fatto che in passato Lorenzo desse più attenzioni ai suoi amici che a me. E sotto le coperte mi diceva di raccontarlo in puntata, di dire che ero gelosa ", ha detto Shaila a Chiara in un momento in cui le due si sono trovate da sole.

Dall'esterno, gli attenti osservatori del Grande fratello, hanno accolto con sdegno queste parole, in quanto emergono due aspetti di Lorenzo: una presunta volontà di far allontanare la fidanzata dalla sua amica e la volontà di creare dinamiche artificiali in diretta per essere preso in considerazione. Zeudi e Chiara hanno creduto a Shaila e questo ha fatto infuriare Lorenzo, che ha cercato nuovamente di instillare in Cainello il dubbio sulla sua amica: " Bene, credete pure a lei. Ah, lei non è gelosa di te, Chiara, perché siete amiche? All’inizio era amica anche di Helena, eppure era gelosissima di lei e me lo diceva. Comunque, fate pure ". Ma qualche ora dopo, nella notte, la rabbia di Lorenzo è esplosa: " Ma tu cosa ca**o racconti?! Che cosa racconti? Cosa dici agli altri? Racconti solo cazzate per farmi passare male. Tu mi fai sembrare quello che si è inventato tutto. Le tue sono bugie, non è vero nulla. Vai a raccontare queste cose in giro ".