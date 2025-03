Urla, insulti e tensioni al Grande fratello: ecco cosa è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

Eccezion fatta per gli ultimi entrati nella casa del Grande fratello, la produzione ha deciso di regalare ai veterani di questa edizione una piccola gita all'esterno della Casa. Uno strappo alla regola per quello che dovrebbe essere un reality che si basa sul completo isolamento dei concorrenti, che si è però trasformato in un dramma a causa di una violenta lite che sarebbe scoppiata tra Helena Prestes e Shaila Gatta, alla quale ha contribuito Lorenzo Spolverato. Tra le due non corre buon sangue ormai da diverso tempo ma all'interno della Casa sembravano aver trovato un proprio equilibrio ignorandosi vicendevolmente.

La scintilla è scattata per un commento ritenuto fuori luogo da parte della brasiliana nei confronti dell'ex velina, nel tentativo di consolarla dopo la rottura con Lorenzo Spolverato: " Hai scelto te stessa, ti sei messa al primo posto, adesso pensa a te per prima ". Sembrava che per un attimo Helena avesse messo da parte l'astio nei confronti della coinquilina per offrirle il proprio supporto ma Shaila pare aver preso questo gesto come l'ennesimo atto ostile della sua coinquilina: " Ma tu cosa vuoi, che sei felice quando noi litighiamo e adesso sei contenta che ci siamo lasciati ". Parole che hanno scatenato la furia di Helena, che ha replicato con una salva di insulti verso Shaila. Questo è il racconto fatto dagli stessi concorrenti, perché le immagini di quell'escursione non ci sono. La brasiliana è però tornata in Casa visibilmente scossa e si è sfogata con Stefania Orlando: " Sto male. Anche Javi non mi ha capita, non vuole che risponda ai loro attacchi. Stavo per commettere lo stesso sbaglio che ho commesso una volta. Non ce la faccio più. Mio Dio. Puoi venire in confessionale con me? ".