Si è conclusa la prima serata del Festival di Sanremo 2026. Affiancato da Can Yaman e Laura Pausini, Carlo Conti ha rivelato i titoli dei brani nelle prime cinque posizioni in classifica, ma non in ordine di piazzamento. Ricordiamo che questa sera si sono esibiti tutti e 30 i big e hanno votato solo la Giuria della Sala Stampa Tv e Web.

La classifica della prima serata di Sanremo 2026

Arisa

Fulminacci

Serena Brancale

Ditonellapiaga

Fedez & Masini

Chi voterà nella seconda e nella terza serata

Durante la seconda e la terza serata di Sanremo 2026 toccherà alla Giuria della Radio e al Televoto con la percentuale di 50% ciascuno.

I cantanti verranno diffusi in due gruppi da 15 cantanti ciascuno e sia mercoledì che giovedì verranno annunciati in ordine sparso i 5 cantanti più votati tra quelli che si sono esibiti nel corso di ogni singola serata.



