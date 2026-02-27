Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
TV

La classifica della terza serata di Sanremo 2026

Svelati i titoli dei brani nelle prime 5 posizioni ma non in ordine di piazzamento: Arisa, Sayf, Luchè, Serena Brancale, Sal Da Vinci

La classifica della terza serata di Sanremo 2026
00:00 00:00

Si è conclusa la terza serata del Festival di Sanremo 2026. Affiancato da Irina Shayk, Ubaldo Pantani e Laura Pausini, Carlo Conti ha rivelato i titoli dei brani nelle prime cinque posizioni in classifica, ma non in ordine di piazzamento. Ricordiamo che questa sera si sono esibiti 15 big, votati dal pubblico con il televoto e dalla giuria delle radio. La votazione tramite televoto avrà un peso percentuale del 50% sul risultato della votazione in serata: televoto 50%; giuria delle radio 50%.

La classifica della terza serata di Sanremo 2026

  • Arisa

  • Sayf

  • Luchè

  • Serena Brancale

  • Sal Da Vinci

Chi voterà nella quarta serata

Il programma di venerdì prevede una serata interamente dedicata alle cover, con la partecipazione di tutti e 30 gli artisti in gara. Ognuno proporrà un brano appartenente al repertorio italiano o internazionale. La valutazione delle esibizioni sarà affidata a tre componenti: il pubblico tramite televoto, la giuria della sala stampa (tv e web) e la giuria delle radio.

Il peso dei voti sarà così distribuito: televoto 34%, sala stampa tv e web 33%, radio 33%. Al termine delle esibizioni verrà stilata una classifica complessiva e l’artista che avrà ottenuto il punteggio più alto sarà proclamato vincitore della serata dedicata alle cover.

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica