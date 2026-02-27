Si è conclusa la terza serata del Festival di Sanremo 2026. Affiancato da Irina Shayk, Ubaldo Pantani e Laura Pausini, Carlo Conti ha rivelato i titoli dei brani nelle prime cinque posizioni in classifica, ma non in ordine di piazzamento. Ricordiamo che questa sera si sono esibiti 15 big, votati dal pubblico con il televoto e dalla giuria delle radio. La votazione tramite televoto avrà un peso percentuale del 50% sul risultato della votazione in serata: televoto 50%; giuria delle radio 50%.

La classifica della terza serata di Sanremo 2026

Arisa

Sayf

Luchè

Serena Brancale

Sal Da Vinci

Chi voterà nella quarta serata

Il programma di venerdì prevede una serata interamente dedicata alle cover, con la partecipazione di tutti e 30 gli artisti in gara. Ognuno proporrà un brano appartenente al repertorio italiano o internazionale. La valutazione delle esibizioni sarà affidata a tre componenti: il pubblico tramite televoto, la giuria della sala stampa (tv e web) e la giuria delle radio.

Il peso dei voti sarà così distribuito: televoto 34%, sala stampa tv e web 33%, radio 33%. Al termine delle esibizioni verrà stilata una classifica complessiva e l’artista che avrà ottenuto il punteggio più alto sarà proclamato vincitore della serata dedicata alle cover.