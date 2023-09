Conduttori, concorrenti, quando inizia: cosa c'è da sapere sul Grande Fratello

Prende domani il via la nuova edizione del Grande Fratello. Alla conduzione confermato Alfonso Signorini mentre cambia il palco degli opinionisti, che quest'anno vedrà protagonista solo Cesara Bonamici, popolare volto del principale telegiornale Mediaset. Lo spazio social, invece, è affidato a Rebecca Staffelli, figlia dell'inviato di Striscia la notizia, Valerio Staffelli. Anche quest'anno si conferma il doppio appuntamento con il doppio start, il primo lunedì 11 settembre e il secondo il 15 settembre. Saranno in tutto 21 i concorrenti che varcheranno la fatidica porta rossa della casa più spiata d'Italia.

I concorrenti

L'edizione di quest'anno sarà in forma ibrida con concorrenti vip e non famosi che condivideranno l'avventura del reality. I primi volti che sono stati confermati da Mediaset sono quelli dello sportivo Alex Schwazer, dell’attrice Beatrice Luzzi e dell’operaia Giselda Torresan. E poi l'attrice Grecia Colmenares, la fotografa Letizia Petris e l’ingegnere Vittorio Menozzi. Il montepremi finale ammonta a 100mila euro e sarà vinto dal concorrente che riuscirà ad arrivare fino alla fine riuscendo a evitare nomination ed eliminazioni a sorpresa. Ancora non è stato rivelato quando è stata decretata la fine del programma ma, come ogni anno, è probabile che questo aspetto sia ancora un work in progress e che la durata verrà stabilita cammin facendo.

Il concorrente più giovane finora presentato è l'ingegnere Vittorio Menozzi, classe 2000, originario di Parma. Tra i volti "non vip" di questa edizione c'è, poi, Letizia Petris, fotografa di 24 anni, nata a Cesena nel 1999. Infine, a entrare nella Casa sarà anche Giselda Torresan, operaia-scalatrice nata nel 1989 ad Asolo, in provincia di Treviso. La quota vip di questa prima tornata di concorrenti, invece, è rappresentata dal marciatore e allenatore Alex Schwazer, nato a Vipiteno in provincia di Bolzano nel 1984. Poi c'è l'attrice Beatrice Luzi, romana classe 1970. Infine Grecia Colmenares, attrice di telenovelas anni Ottanta e Novanta, nata a Valencia, in Venezuela, nel 1962.

Gli appuntamenti

L'appuntamento col Grande Fratello è domani in prima serata su Canale 5 e venerdì alla stessa ora e sulla stessa rete. Dal lunedì al venerdì ci sarà una striscia alle 16.10 su Canale5 e alle 13.00 su Italia Uno. Mediaset Extra, invece, trasmetterà in diretta ogni giorno mentre su La5 la striscia in diretta sarà dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30. Sarà possibile seguire il Grande Fratello anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.