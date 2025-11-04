"Cori fascisti? Hanno una candidata che inneggia a Hitler". Gasparri attacca Bonelli e Fratoianni

Sui cori fascisti a Parma la sinistra ha già detto tutto. Prima ha accusato la premier Giorgia Meloni di rimanere in silenzio davanti a questi fatti gravissimi, poi è passata ad analizzare i suoi ministri, colpevoli anche loro di tacere. Peccato che lo stesso ministro della Difesa, Guido Crosetto, nei giorni scorsi, abbia già preso le distanze da quell’episodio e dai cori che alcuni giovani militanti hanno intonato a Parma la settimana scorsa. Durante l’ultima puntata dell’Aria che Tira, il programma di approfondimento politico di La7 condotto dal giornalista David Parenzo, si è tornati su questo tema.

Il conduttore ha ricordato come Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni abbiano criticato severamente questo episodio, chiedendo una condanna netta da parte delle forze della maggioranza. Una condanna che è arrivata anche dallo stesso studio dell’Aria che Tira. Incalzato sull’argomento, infatti, un esponente della maggioranza come Maurizio Gasparri ha introdotto la questione: “I fatti di Parma? Una cosa gravissima, comportamento idiota di ragazzi”.

Poi, a stretto giro, non è mancata una stoccata politica ai leader di Alleanza Verdi e Sinistra e Sinistra italiana. “Ma ci sono Bonelli e Fratoianni che hanno messo in lista chi inneggia ad Hamas e a Hitler", ha fatto notare uno dei maggiori esponenti di Forza Italia. Il riferimento è a Souzan Fateyer, candidata Avs in Campania, e autrice di un post social che ha fatto molto discutere. Nel post del 2 settembre rilanciato su Fb dalla candidata Avs si può notare un video nel quale parla l'ex ambasciatore israeliano in Italia Dror Eydar.

Molto forti le sue parole: "Noi abbiamo uno scopo, distruggere Gaza, questo male assoluto". E di seguito una frase agghiacciante che accompagna il post: "'Le parole di questo ebreo fanno rimpiangere l'incompleta missione di Hitler'".