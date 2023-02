Costanzo, sospesi i programmi di Maria De Filippi: ecco quando torneranno

La morte di Maurizio Costanzo ha inevitabilmente avuto ripercussioni sulla programmazione televisiva. Decano di Rai e Mediaset, ha scritto pagine importantissime della televisione in Italia e i grandi brodcaster hanno deciso di omaggiarne la vita e il lavoro riproponendo le sue più iconiche produzioni. Ma c'è stata inevitabilmente un'altra programmazione che è stata modificata, ed è quella di Maria De Filippi, sua moglie. La conduttrice presidia il dopopranzo di Canale5 con il suo programma Uomini e Donne, il sabato sera con C'è posta per te e il pomeriggio del sabato con Amici.

Oggi, a seguito della notizia, Uomini e donne è stato sospeso. Non è stato indicato per quanto tempo il programma non verrà trasmesso, considerando che le puntate vengono registrate con anticipo e che non è possibile sapere quando la conduttrice si sentirà pronta a tornare in studio. Sicuramente, la trasmissione non andrà in onda il prossimo lunedì, giorno dei funerali di Maurizio Costanzo. La cerimonia, infatti, si terrà alle 15 presso la chiesa degli Artisti di Roma il 27 febbraio. È probabile che l'azienda, di concerto con la conduttrice, valuti di giorno in giorno l'opportunità di un ritorno in onda.

In ogni caso, al posto della puntata di C'è posta per te di domani, Mediaset ha deciso di mandare in onda la riproposizione di due serate speciali e indimenticabili inventate da Maurizio Costanzo. La prima, "In ordine alfabetico" con Vittorio Gassman, Monica Vitti e Alberto Sordi per la prima volta intervistati insieme del 1999. A seguire, "I tre tenori" con Mike Bongiorno, Raimondo Vianello e Corrado riuniti da Costanzo sul palco del teatro Parioli nel 1998.

Domenica 26 febbraio, invece, a partire dalle 16.30, Silvia Toffanin è stata chiamata a condurre su Canale 5 lo speciale "Verissimo presenta Ciao Maurizio", una puntata speciale del programma domenicale interamente dedicata al giornalista. Quindi, lunedì 27 febbraio, Canale 5 seguirà in diretta i funerali di Maurizio Costanzo ma ancora non è stato reso noto a chi sarà affidata la conduzione.